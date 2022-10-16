今年藍綠白參選人都陷入論文爭議。林智堅先被判定抄襲，退選。民眾黨不分區立委蔡璧如碩士論文，被學倫會判定抄襲，撤銷碩士學位。蔡璧如剛開始說政治迫害，但是後來火速辭立委。

可是國民黨基隆市候選人謝國樑，立刻公開力挺蔡璧如，還為高虹安加油。聲勢極強的盧秀燕，不但熱情接待高虹安，而且跟高虹安十指緊扣，而且說相信高虹安的「學術能力」。朱立倫則在國民黨參選人林耕仁競總成立時，當場為高虹安發聲。蔣萬安也曾聲援高虹安。

這真的很怪。高虹安對林耕仁沒有少攻擊。可是，怪異的是，在高虹安的論文被資策會判定抄襲之後。在資策會執行長公開承認高的進修，沒有跟資策會報備之後。國民黨大咖，紛紛力挺高虹安。

第一個怪，是雙標的怪。為什麼明擺的抄襲事實，可以直接無視？為什麼國民黨大咖，不顧是非，對高虹安這樣溫暖支援？

第二個怪，是寧願犧牲同志。民眾黨在新竹市，是直接威脅國民黨的。不但是市長，也有市議員的白熱化競爭。國民黨前新竹市長許明財，跟親藍的前議長謝文進，都為民眾黨保駕開路，直接跟國民黨對幹。國民黨地方，已經內亂。

更悲催的是，國民黨許多大咖直接丟包林耕仁。這在過去的選舉，從來沒有發生過。過去，即使國民黨聲勢再弱，也不可能眾大咖都不顧是非的去支持政敵。如果不顧自己提名的同志，而紛紛支持政敵。那就會加速國民黨土崩瓦解。那，誰還要為這個黨犧牲奮鬥？

第三個怪，是寧願扶持2024的對手。要知道，如果民眾黨在新竹拿下市長位子，民眾黨當然聲勢大振，柯文哲已經表態，2024年要出戰。那麼，國民黨必然再一次面臨民眾黨瓜分「反民進黨」的選票。所以，站在國民黨的利益來看，林耕仁當選，是第一優先。幫助民眾黨當選，是自殺是亂戰，是下下之策。

那，國民黨的這些政治老江湖們，各個老謀深算，為什麼寧願傷害同志，傷害國民黨的大局，也要力挺民眾黨？是因為自己的利益？是柯文哲？還是因為要拉攏背後的郭董跟宣董？畢竟，高虹安是由郭董推薦給民眾黨的。這次選新竹市長，則是宣明智力挺。

蔡璧如辭立委之後，她的位子，由民眾黨不分區第8名，新光財團公主吳欣盈遞補。新光支持民眾黨很久。之前，柯文哲被爆，讓財團三代當台北市長辦公室的實習生。這一次，新光公主直接進了立法院，當上大立委。

小到政客的品格與道德，大到政策或是兩岸立場。隨時都可以浮動改變。此一時也，彼一時也。早上跟下午，時空環境就不同了。

我們看到了，財團與資本在選舉政治的雄厚力量。我們要學會，是非根本不重要。哪有一致的是非標準？團結更只是笑話，政黨只是一時的靠行，暫時的歇腿。

只有自己的利益跟盤算，才是政客永恆的目標。原來是這樣的邏輯啊！一切都不奇怪了。（作者為作家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※