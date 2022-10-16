通膨高漲，IMF總裁示警明年經濟情勢更糟。（示意圖／美聯社）

國際貨幣基金組織（IMF）示警預估2023年全球經濟成長率將再下降0.5%，僅2.7%，這已是自2021年的6%腰斬；歐美等先進國家，更將從5.2%驟降至1.1%，幾乎成為停滯不前原地踏步經濟體，慘況空前，甚於以往金融風暴。

原因不乏為戰禍頻仍及無預警天災，2019年爆發的新冠肺炎疫情在經過這幾年全球同心協力下勉為控制，疫苗抗體的普及讓人們身體健康得以確保，但人命保全之後，因疫情肆虐造成的百業蕭條，卻非一朝一夕可以恢復。

國發會統計資料顯示，電子產品、網通設備等台灣一線外銷訂單雖恢復正成長，但傳統產業仍然持續低迷，尤其基本金屬（-11.59%至-27.89%）、化工材料（-10.47%至-25.04%）等原物料產業衰退情況，竟是呈現倍數負成長。這些基礎原物料與台灣高科技產品息息相關，一旦量價背離，勢必影響發展動能，整體經濟被拖累也是預料中的事。

受到市場環境欲振乏力，中小企業、商家不幸倒閉的影響，今年以來整體失業率均仍在3.5%以上，景氣燈號已來到穩定的下限23分，幾乎到達2019年疫情爆發時的低點，顯見疫後的慘痛代價正逐一浮現。

國際組織、專家的預測與國內相關部會對於未來經濟展望預測不謀而合，民生經濟是國政首要，執政者已知現況慘烈，仍繼續不作為抑或頭痛醫腳、治標不治本，數字跳動真實兌現於残酷事實後，恐將面臨民意的暴動。

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