美新一輪出口管制措施，為10年來最狠的出口禁令。次日台積電股價開盤即重挫超過8%，相關半導體類股也同步大跌，有些IC設計直接打到跌停，顯見市場投資人對此莫不感到憂心忡忡。

但經濟部不以為意，認為美主要管制先進製程或AI、超級電腦這類晶片，大陸不是台灣主要客戶，對台廠影響有限，顯然是欲蓋彌彰之詞。

台積電每年營收約10-15%來自大陸客戶，除這部分受到直接衝擊外，還有很多間接影響。當NVIDIA、AMD、高通這些台積電大客戶，都因美國出口管制而大砍資本設備支出時，台積電怎麼可能不受影響。何況台積電、其他晶圓代工廠商與IC設計公司所串連起來龐大供應鏈體系的周遭與下游衛星工廠，都將大受波及。

另一方面，台灣半導體產品出口至大陸，占整體半導體出口比重6成以上，如果美國長臂管轄權擴大至其他成熟製程或全面性的產品，台灣出口不可能好。更重要的是，這還沒把大陸可能的反制裁算進去，若台堅持當美馬前卒，難保不會成為大陸制裁對象。

經濟部的說法太過短視。在這樣的思維下，隨著中美貿易衝突愈演愈烈，民進黨抗中保台、傾美反中，只會讓台灣經濟沉淪。

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