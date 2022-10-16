台灣的客家族群，在過去很長一段時間被認為是沉默的族群。直到1988年「還我母語」運動出現，帶起1990年代的客家社會運動，至今三十多年，終於讓客家不再沉默。2021年公視時代劇《茶金》以客家話為主要語言而叫好又叫座，打破以往紀錄，確實難能可貴。

在台灣提起客家，一般指的當然是台客，也就是日治以前已經來台的客家人。其實還有另外一群人，雖然也是客家，卻漸漸被遺忘。這群人，通稱外省客。

外省客是在戰後從對岸遷來的，但到底有多少人？又有什麼不同面貌？現在已經很難查證。不論是福建客、廣東客、浙江客、江西客、湖南客，通通被稱為外省客。

戰後局勢不穩，各省遷台人數難以有效統計。根據1956年的戶口普查，非台籍人口約93萬人，加上未設籍的軍人27萬人，共121萬人，占當時台灣總人口937萬人中的13%。121萬人連省籍比例都沒有確切資料，更難以細分其中的外省客。

不同省籍的外省客彼此之間有差異嗎？這個問題或許已經不再重要，因為許多外省客的第二代或是第三代，早就忘了自己原本的身分。這種遺忘，有時是出於一種刻意的無奈，文學家稱之為離散。

離散，英文是Diaspora，源於希臘語Diasperien，字首dia意指跨越，而sperien則指播種。離散最初被用來稱呼離開家鄉，散居他處的群體，後來則特別用來指稱被迫流亡、回不去原鄉的群體。

戰後來台的外省客，是使用閩南語者的他者，是使用各省方言者的他者，即使面對台灣客、外省客，還是他者，因為彼此歷史記憶的不同，使用的客語也有出入。

對外省客來講，最重要的是怎麼適應並且融入台灣生活。有研究發現，外省客最好的適應方式就是忘記原本的身分，徹底融入台灣。這樣的經驗，恰恰正是離散。

外省客不只離散，後代還飄零。因為生存之道是忘記原鄉、融入台灣，許多外省客刻意不教導下一代母語，不提及原鄉，於是他們的後代，連自己的原鄉也未必記得，甚至不知道自己是客家人。

事實上，融入台灣跟緬懷原鄉，這兩者未必有衝突。就像有很多人從金門遷居台灣，從南部遷居北部，融入了當地，但是完全不需要忘記故鄉。

身處當年的台灣，或許因為戰後慌亂；或許困於物資匱乏，有些第一代的外省客，只能在大時代中離散，其後代則遺忘原鄉而飄零。如今，隨著台灣整體越來越進步，社會文化也已經高度多元包容。此時此刻，外省客二、三代早已立足台灣，不妨從家族史的角度去進行訪談，重新整理父祖的離散歷程，或許還來得及留下一段段充滿獨特意義的遷台記憶。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）

※ 以上言論不代表旺中媒體集團立場※