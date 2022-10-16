台電日前對外公布一份「強化電網韌性建設計畫」，準備在10年內投入5645億元，以「力求分散、持續強固、加強防衛」為主軸，打造分散式電網、提升設備穩定等，以強化全台電網韌性。這個計畫的初衷與目標沒錯，值得推動；但沒有充裕供電卻談電網韌性，即使不到緣木求魚的地步，卻絕對是事倍功半，這就是蔡政府能源政策的致命傷與大問題，納稅人為此要多支付數千億元的代價。

花大錢改電網 事倍功半

依照經濟部次長曾文生的說法，今年3月大停電事故雖為電廠人員錯誤操作設備引起，卻因單一事件影響大範圍停電，其關鍵即為電網過度集中， 因此要透過強化電網韌性建設計畫，打造分散式電網。而根據台電的計畫內容，高達4379億、占比近8成的經費是要投入「推動分散電網工程」。

在台電公布電網韌性計畫的前後幾天，全台又出現幾次無預警停電，雖然官方統計說無預警停電次數遠比過去低，但民眾的感受全然不是如此；鑑於所有的電器機具設備都有一定的年限，如果台電設備已老舊、故障率高，當然該逐年淘汰更新，因此台電要花錢投資各項設備等，並無不可。但官方的說法與理由其實避重就輕、甚至似是而非，結果可能讓這5000多億元的投資效果大打折扣，甚至無法達到目標。

這次要花大錢投資電網的重要理由是：全台大停電就是電網韌性不夠，因此要花錢架構「分散式電網」，表面上看並沒錯，但深入看則未必如此。因為幾次全台大停電的主因，其實就是供電不足，備轉容量率緊繃，才會一個設備故障或電廠出問題，馬上讓整個電網崩潰解聯。因此，無論如何，穩定又充裕的供電這個基本前提一定要做到，如果做不到則所謂的「電網韌性」就是一場奢談，或只是話術罷了。

再進一步看，從這個電網韌性計畫其實已看出蔡政府對穩定供電並無信心，因此提早預作切割因應。最明顯的是，半導體成為台灣的「護國神山」，但如台積電等半導體廠商持續投資與提升製程，卻讓用電量快速增長，去年用電大增4.5%，遠遠超過2%左右的預測值，大部分都是半導體的「貢獻」；依照《彭博財經》的估計，3年後台積電一家用電就要占全台的12.5%，台灣是否有能力穩定充裕的供電給半導體，是一個大大的問號。

棄非核神主牌 國際主流

因此，在電網韌性計畫中，就出現「電廠直供園區」計畫，而且耗費的資金最高，例如通霄電廠直供竹科，台中電廠直供中科，興達電廠直供南科、橋科等。這幾乎就是蔡政府對半導體穩定供電的「隱形承諾」。既然由電廠直供園區，即使供電不足時，也不會限園區電，而是民生、商業或其他類型工業區限電。

換句話說，台電花5000多億元架構所謂「分散式電網」，誠然讓一個小事件就全台大停電的機率降低，供電不足時，只是把停電、限電的風險從「重要產業」移到民生、商業。但如果蔡政府能拿掉廢核的神主牌，續用核電，則核電可增加約15%左右的供電量，核電的供電穩定能作為電力基載，遠較「時有時無」的綠電佳，有此核電助陣才更是真正強化電網韌性之道。

從成本效益來看，蔡政府花5000多億元投資電網韌性，又報廢近3000億元的核四，還有核二、核三的除役，全部等於花了9000億、甚至近兆元，卻未必真正強化電網韌性；如願意拋棄廢核神主牌，繼續使用核電，等於全台一口氣就多了15%以上的供電量，而且是可24小時長期穩定供電，與「時有時無、看天吃飯」的綠電全然不同。

在全球天然氣價格大漲、俄烏戰爭引發能源危機後，全球迎來一次「核電回歸」，許多國家都調整能源政策、規畫增加核電，只有蔡政府全然無知於外在環境的大變化，更無視能源政策已顯現的局限與問題，繼續執行錯誤的能源政策。

如能使用核電，這5000多億元的電網韌性投資應該可以省下不少錢。蔡政府是一誤再誤、浪費納稅人的血汗錢。