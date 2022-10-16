民眾黨立委蔡壁如遭德明財經科大判定論文抄襲而請辭立委，將由「新光公主」吳欣盈遞補。民眾黨主席柯文哲坦言是他建議蔡請辭立委止血，柯此舉無非是憂心衝擊只剩40天就要投票的選情，更可能影響他2024總統大選之路。

蔡壁如是柯文哲親信，大小事情都是蔡在背後操刀，這次九合一選舉擔任民眾黨選戰小組召集人，除台北、桃園、新竹市、宜蘭四地，其他縣市議員選戰都由她操刀。蔡壁如在關鍵時刻少了立委身分，其實對民眾黨黨務並沒影響，反而更能全心投入選戰。

更何況辭了這席不分區，接棒的吳欣盈也非弱者，具有財經專業及國際觀，對柯文哲的總統之路更能夠加分，所以當蔡壁如開記者會表明要對撤銷學位申覆救濟，不到12小時，就被柯文哲勸辭立委，並不令人意外。

民進黨轟柯文哲「斷尾求生」，柯反諷民進黨，不但「全黨救一人，連台大都要幹掉」，並說蔡壁如是比較好的表率；對照柯市長在北市執政近8年，任內有高達112名正副首長離去，他們被戲稱為柯文哲的「免洗筷」，此次柯的態度明顯不同，而蔡壁如死忠服從，更能看出兩人的好關係。

林智堅的論文門烏賊戰，各政黨不少政治人物中箭，蔡壁如沒參選都受池魚之殃，而民眾黨新竹市長候選人高虹安正遭受資策會論文風暴，蔡的辭職止血當然對高有幫助，特別是柯文哲趁竹市選情「三腳督」，企圖藉由棄保發酵，拿下民眾黨最有希望的一席百里侯，必須毫無懸念。

「阿北」柯文哲已表態選總統，未來是否藍白合？九合一選舉是關鍵一役；這一連串政治算計能否如願，很快就會揭曉。