英國財政大臣夸騰10月14日在首相特拉斯要求下，提出辭呈，結束了他38天的任期，成為200年來，除任內死亡者之外，英國在位最短的財政大臣。特拉斯希望藉由切割夸騰的方式，平息她錯誤財政政策激起的民怨，延長自己的政治生命。但在黨內威信全失的情況下，這樣的政治操作能否如願，誰也沒有把握。

一個9月6日才風光上任的英國首相，曾經頂著英國有史以來第3位女性首相的光環，意興風發，何以搞得如此灰頭土臉？導火線在她堅持的減稅政策。特拉斯的團隊都是保守派，意識形態非常強烈，深信小政府才是王道，堅持減稅、供給面的改革及掙脫各種規範的束縛，認為這樣才能為社會注入活力，刺激經濟成長。他們認為脫歐是一種解放，把英國從大政府、大規範中解放出來，而他們現在提出的減稅預算就是這一系列革命的一部分。

所以夸騰9月23日提出迷你預算案時，就包括了刪除最高稅率的政策在內。這形同對富人減稅，自然引起一般百姓不滿。偏偏減稅的同時，政府又表示要補貼能源帳單、增加國防預算到GDP的3%，這就出現很大的財政缺口。夸騰表示將以借貸數百億英鎊支應，此話一出市場譁然，對英鎊信心盡失，英鎊幣值應聲倒地，保守黨的支持度也隨即崩盤。

記者問特拉斯會不會因此睡不著覺？她說不會，表示這都是市場過度反應，過一陣子就好了，政策絕不會更改。直到幕僚告訴她事態嚴重，保守黨四面楚歌，黨內已醞釀逼宮，她才趕緊開除夸騰，也做了政策髮夾彎，取消原定廢除最高稅率的政策。

美國學者沃特曾在《外交政策》雜誌上為文探討為什麼政府會做出錯誤的決策。他列舉了小布希攻打伊拉克、普丁發動俄烏戰爭、習近平的動態清零，還有特拉斯的財政政策深入討論。他發現決策錯誤的原因都是領導人窩在小圈圈裡做決策。而當大家想法都差不多的時候，就沒有人深入思考了。

特拉斯就是這樣，特拉斯說她的問題出在基礎還沒夯實，就急著推出政策。批評者則指出，真正問題出在特拉斯團隊在堅信意識形態正確時所展現的傲慢。她周圍的人都是保守右派，並靠右派智庫經濟事務研究所添加柴火，然後推出他們認為對的政策。可是這個政策卻與市場脫節，與人民需求脫鉤。

特拉斯在制定政策時刻意閃避了預算責任局的監督；夸騰上任財相第一天，也開除了富有經驗的首席文官史考樂。甩掉了這些專家的束縛，特拉斯團隊希望可以捲起袖子按照自己的意願來幹。偏偏團隊又太年輕沒有經驗，以致經濟一團混亂。夸騰自己就沒有提出過任何經濟預測與政策藍圖，讓老百姓對他的政策藍圖心裡有個底。英國政治評論者指出，少了這些專家站在前面，特拉斯團隊也少了保護自己的緩衝帶。如果政策出了任何問題，他們就得自己面對，承擔後果。

新任財相韓特相對沉穩，但他一樣沒有財政經驗。他的決策風格和特拉斯團隊能否相容，大家也等著看。

（作者為東吳大學政治系教授）