南韓與台灣選舉種類類似，從總統、立法委員到地方縣市長及議員選舉，只是投票日有前後，因此，可以彼此學習與借鏡處頗多。就以南韓6月1日舉行的地方選舉來說，是一本台灣選民現成的「教科書」值得參考。

繼3月9日舉行的總統選舉敗選後，執政民主黨還沒清醒，認為地方選舉選民會支持，完全事與願違。選情分析家認為，民主黨和文在寅總統太驕傲，眼中無人，自私自利，不重視民生疾苦，年輕人辛苦工作多年，卻買不起房子。

文在寅和蔡英文很像雙胞胎兄妹。文在寅任期5年期間所發生的事，幾乎與蔡英文大同小異。最明顯的例子是，2人好像都要為自己和威權時期受難坐牢的「民主同志」們，向國民黨索取精神與金錢上的賠償。因此，自行制訂美名「積弊清算」（轉型正義）非要報復前任總統李明博和朴槿惠，坐牢不可。

尤其，讓選民無法接受的是，文在寅亂用職權，安排游手好閒的民主同志們擔任高官要職，其中大部分人無專業，只是讓他們非法圖利，勾結廠商能撈就盡管撈，享受權力的無窮甜味。過去5年隱瞞的弊案，現在，一起又一起浮上檯面，簡直讓選民覺得「這是自己的國家嗎？」還是「民主黨和文在寅的家園？」真是不可想像與原諒。

有趣的是，文在寅以非法手段搞出來的無原無故宣佈廢棄核電、讓知己當選地方市長等都與蔡英文卸任後要受調查的案件類似。說不定，蔡英文8年比文在寅5年的各種「非法妄為」更多、更精彩呢。韓國人說，萬人面前法律平等，總統不能謊言治國。非要讓文在寅進住朴槿惠使用過的現成牢獄，才能讓選民爭這口氣。

怪不得，近日盛傳文在寅忐忑不安。監查院調查報告出爐，前國防部長徐旭已坦承，國防部受上級指示，謊報海洋水產部公務員李大俊係自願投奔北韓，公文造假並已燒毀。因此，一般認為，當時的文在寅在青瓦台召開會議時親自下達命令遮掩事實。因此，不僅文在寅本人，並且徐勳青瓦台安保室長、朴智元國情院長等人都要受到法律制裁。

尤其，文在寅的太太金正淑是監查院與檢察官調查的對象。說起金正淑，簡直如「女總統」。前科記錄頗多，2018年，4個月前陪同文在寅正式訪問印度後，想去看印度名勝古蹟泰姬陵，不僅謊稱係印方邀請，並且帶了青瓦台的韓菜料理師和服裝設計師法國籍女秘書等13人，搭乘空軍二號總統專用機前往印度「純觀光」，耗費國庫4億多元。

2019年3月，文在寅從事東南亞3國訪問時，金正淑想去看聯合國文化遺產吳哥窟，因總統一號專機太大，吳哥窟跑道太小，只好臨時叫來二號專機，讓專機變成首爾・金邊2地「空著來、空著返」。金正淑把國庫當成私人口袋錢，可以隨意揮霍無度。

也許國人看到南韓歷任總統一個接一個接受司法制裁，但不知為何造成如此下場？簡單說，民心思變，厭煩文在寅和民主黨欺騙人民。（作者係韓國昌信大學榮譽教授）

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