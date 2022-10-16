今天是中共召開20大的重要日子，彼岸的台灣普羅大眾卻乏人問津，2296名黨代表排排坐聆聽習近平總書記侃侃而談20大報告，確立下一個5年仍是以習核心為主體的領導班子和黨國體制。也許從現在起中國共產黨實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的中心任務，大部分台灣人民可能無感，覺得事不關己，但有關台灣問題的闡述卻不該輕忽小覷。

在論述堅持和完善一國兩制，推進祖國統一這一章節，習近平講完「港人治港」、「澳人治澳」，「愛國者治港」、「愛國者治澳」後，緊接著帶上台灣，習近平強調，「堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定不移推進祖國統一大業。我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！」

246字的段落和香港加澳門的篇幅差不多，找出關鍵詞加以詮釋，表明解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，廣義而言就是14億加2300萬人，而非民進黨夸言台灣前途由台灣人民自己、自行決定，並且杜絕外部勢力干涉，不容許美日妄想企圖染指台灣。但如果台灣人不認同自己是中國人，那可能就是另外一回事，另一種處理方式，所以不承諾放棄使用武力打擊台獨分裂活動，國家必須、必然統一與民族復興的歷史車輪必將碾壓頑固台獨分子。

兩岸統一是實現中華民族偉大復興的前提，也是充分必要條件，百年國恥才能徹底翻頁過去，可望實現第二個百年奮鬥目標，所以未來5年習近平一定寸土不讓。無奈，兩岸問題還真不是兩岸人民說了就算，也不是中國人可以關起門、坐下來商量解決方案，美日帝國主義虎視眈眈，大賣洋槍洋砲對準台海，台灣多半扮演的只是中美大國博奕下的棋子，兩大之間本來就難為小，如何以時間換取空間，站在歷史連結未來正確的一邊，避免淪為棄子，才是政治的藝術。

習近平重話輕說，劃出中國的底線，只要不搞法理台獨、實質台獨和倚美謀獨，兩岸就仍存有融合發展、和平統一的契機，也算是對蔡英文於雙十國慶演說時喊話「兵戎相向絕不是兩岸選項」的相當回應，不知道蔡英文有沒有聽進去，能不能聽懂，習蔡兩位領導人倘若真能心靈契合，才是兩岸百姓之福、中華民族之幸。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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