台灣老謝化身旅遊達人，今天要帶大家來福建旅行，感受一座來了就不想走得城市，廈門，這座非常美麗又國際化的港口城市。大陸國家主席習近平曾為廈門點讚，他用「一城春色半城花、萬頃波濤擁海來」讚譽廈門的美，廈門優質的濱海風光、宜居舒適的人居環境，四季溫暖如春，處處鳥語花香的景色，多元薈萃的人文底蘊之美，這些都讓廈門成為一座人文歷史厚重的城市。

●廈門是著名的僑鄉之都

由於地處濱海位置的關係，自宋元以來，廈門與漳州、泉州就逐漸成為閩南地區重要的海事貿易港口城市。19世紀的晚清，清政府腐敗，國力衰弱，西方列強入侵，被迫簽訂多項不平等條約，引發大規模「下南洋」的移民浪潮。鴉片戰爭之後，廈門被開闢為通商口岸，更讓廈門成為當時東南沿海人們「下南洋」謀生的重要起點。20世紀30年代,廈門已是著名華僑出入境重要口岸和匯聚之地，其往返與南洋諸國的殖民者或當地人進行貿易，逐漸建構出屬於閩南沿海最重要的貿易網路。

●廈門是一座理想之城

在廈門海灣的週邊有許多面積大小不一的島嶼，整座城市濕地眾多、綠樹繁盛，還常常可見白鷺出沒在濕地棲息，白鷺作為廈門的市鳥，所以廈門又有鷺島的別名。一路走來，廈門秉持著「高顏值」、「高品質」的城市文化特點，迎著改革開放的浪潮，經濟特區建設起步，歷經40年歲月風霜的洗禮，當地人吃苦耐勞，「愛拼才會贏」的開創精神，乘風破浪、勇往直前，廈門終於也成為一座島嶼環繞的美麗開放港灣。

（廈門郵局咖啡/作者提供）

●廈門是面向世界的重要門戶

由於廈門位處於閩南地區，地理位置得天獨厚，豐富的海洋文化，距離對岸台灣金門僅有10公里左右，因此，這裡不僅與漳州、泉州通用閩南語，其作為閩台經貿人文交流的最前線，更是兩岸共融、共建、共創的發展示範區。從兩岸啟航，一灣兩岸,共繪廈門的商貿盛景，再到與世界接軌，在城市發展的現代化進程中，廈門成功成為福建唯一的經濟特區，閩南地區經濟發達城市，也榮獲全國文明城市、國家衛生城市、國家生態園林城市的金字招牌，更後續獲得聯合國人居獎、國際花園城市等多項殊榮。

（廈門中華城/作者提供）

●廈門的旅遊印象

說到對廈門的旅遊印象，我覺得最特別的就是在當地與人交流的時候，廈門人都會問你說，你要去島內？還是島外？這是我對廈門旅遊印象最深刻的一件事了。廈門島內只有兩個區，分別是湖里區跟思明區，而思明區是作為廈門市最早經濟、政治、文化、金融發展的中心，漫步在思明區，我們可以品味老廈門的時光記憶，例如感受著名古剎南普陀寺；沙波尾的老街，一面感受歷史遺留的傳統，一面體驗藝術潮玩的網紅打卡地；尋訪近百年歷史的八市，感受老廈門的市井煙火氣；據說是榮登福建「中國最美大學」的廈門大學，不過現在疫情期間，校外人士不得進校；親眼見證中西文化交融地的鼓浪嶼。

（廈門沙波尾藝術潮玩的網紅打卡地/作者提供）

（鄭成功紀念館眺望鼓浪嶼一景/作者提供）

●海上花園—鼓浪嶼

在思明區這片老區，有座與廈門本島遙遙相望，中間僅隔著約500～600米寬鷺江的美麗島嶼，號稱是廈門特色名片，還擁有「海上花園」美稱的鼓浪嶼，在這個面積不到兩平方公里的小島，就是本次要帶大家走訪的旅遊景點哦！

關於鼓浪嶼的名字由來，最早叫嘉禾里。後改名為圓沙洲。南宋時期，又改名為五龍嶼。明代以後，才改為鼓浪嶼，一直沿用至今。鼓浪嶼又有「鋼琴之島」的美稱，據說在這個島上曾有百位知名的音樂家和鋼琴家誕生，這裡是音樂家的搖籃，也是人均鋼琴擁有率全國第一的地方哦，真的是太浪漫了！

鼓浪嶼是廈門的5A級旅遊景區，這裡曾作為家喻戶曉的華洋共管「歷史國際社區」，2017年鼓浪嶼申遺成功，被列入世界文化遺產名錄，還曾被國家地理雜誌評為「中國最美五大城區」之首，是不是有點厲害！鼓浪嶼獨特的自然景觀和人文景觀，都讓這裡的每一處小街小巷，美的像一幅畫。來鼓浪嶼旅遊有三大看點，是我們來這裡玩耍一定要瞭解的。

●從萬國建築看中外文化交融見證

說起鼓浪嶼的建築特色，那真是太美了！島上現存非常多的萬國建築，所以又被稱為「萬國建築博物館」，這些風格多樣的歷史建築，據統計，約有1000多棟建築，而且大多都是在19世紀末至20世紀初建成的西式公用建築和民用建築遺址。從晚清開始，第一次鴉片戰爭之後，鼓浪嶼和廈門落入西方列強之手，由於鼓浪嶼自然景觀和居住條件優越，很快成為外國人首選辦公和居住之地，1844年，陸續有13個國家在鼓浪嶼設立領事館，興建教堂、學校、醫院及洋行。

清代光緒年間鼓浪嶼淪為「公共租界」，成為西方列強共管之地，所以我們現在可以在島上看到許多外國領事館，或者許多獨具西方特色的建築古跡，比如島上的《協和禮拜堂》，就是典型的古希臘建築；擁有羅馬穹頂的《八卦樓》，其又稱為「小白宮」，也是一座三層新古典主義的風格別墅；又比如具有西方鄉村別墅特色的《匯豐銀行公館》，為典型的英國維多利亞時期鄉村別墅，作為早期鼓浪嶼的地標。其他，還有非常多造型多樣的有趣別墅、山莊建築，這些建築成為了濃縮鼓浪嶼的近現代發展史，也成為研究大陸近現代建築發展史的重要實務資料。

●從鄭成功紀念館追憶延平郡王鄭成功

關於鼓浪嶼和鄭成功的關係，大有淵源。我們可以借由走進《鄭成功紀念館》瞭解關於鄭成功與鼓浪嶼淵源的來龍去脈。現今佇立在鼓浪嶼東南角的覆鼎巖上，可見一尊巨大花崗岩鄭成功雕像，這尊雕像是在鄭成功誕辰361週年時修建完成，鄭成功雕像面向台灣，他身披鎧甲，據說，當時建造雕像的目的是為了緬懷這位元民族英雄和寄託對台灣同胞的思念。

此外，我們再走訪於鼓浪嶼的《日光巖》，在高大的石壁上可見許多文人墨客曾經遺留下來的磨崖石刻，諸如「鼓浪洞天」、「天風海濤」、「閩海雄風」這幾個大字，皆展現了當年鄭成功抗清復明及收復台灣時，都在鼓浪嶼駐軍操練水軍的龍頭山寨遺址。

有關日光巖的由來，其實還蠻有趣的。相傳是鄭成功覺得此處比日本的日光山還要美，所以將「晃」字拆成「日光」，最後改名為日光巖。我們知道鄭成功與日本的淵源深厚，作為一個中日混血英雄，鄭成功的媽媽是日本人，他的爸爸鄭芝龍是福建泉州人，早年在澳門跟隨舅父學習經商，後來去了日本長崎經商，結識一位非常有錢的福建商人李旦，並在其手下工作，逐漸發展了自己的海上勢力。鄭芝龍在李旦手下工作非常的勤奮，能力出眾，很快被獲得重用。李旦去世後，鄭芝龍成為了首領，繼承了李旦在台灣的全部遺產和事業。鄭芝龍建立的鄭氏集團，是當時中國第一個依靠商貿崛起的政權，但是後來他歸順了清廷。他的兒子鄭成功與他理念不同，並沒有隨父投降清廷。相反，他取代了父親，繼續發展鄭氏集團的海事貿易。

鄭成功作為明朝的臣子，不懼清廷的誘惑，拒絕招降，更在後續不懼西方殖民者的惡勢力，驅逐在台的荷蘭人，鄭成功抗清的民族氣節及他的愛國主義英雄氣概，是不是非常值得後人景仰呢！

●從鼓浪嶼讀僑鄉文化的百年傳承

鼓浪嶼的僑鄉文化是鼓浪嶼文化的重要組成部分，兩者相伴相生，走訪在鼓浪嶼可見大量的僑鄉文化元素。以建築來說，島上有大量的華僑洋樓，作為引進西方建築風格融合本土元素的設計，數量超過了島上全部建築的2/3。這些都是早期下南洋的福建人，他們在南洋賺到了錢，都回歸故土蓋起洋樓，所以現在漫步在鼓浪嶼，我們可以看到大量的南洋風格的洋樓，比如說中華路的《褚家園》，就是一棟非常經典的三層南洋風格洋樓建築，現為重點保護歷史風貌建築。

另外，比如說《廈門華僑亞熱帶植物引種園》、《鼓浪嶼華僑文化展館》，都是具有濃厚的僑鄉文化元素景點。參觀這些景點，我們可以感受華僑的歷史發展及他們的這份家國情懷。《廈門華僑亞熱帶植物引種園》是1959年印尼華僑在廈門市僑聯支持下創辦的，唯一由華僑倡議，捐資創業，引種植物的科研機構。而《鼓浪嶼華僑文化展館》也是由華僑捐贈建築而改造的，這裡作為瞭解鼓浪嶼和華僑相互促進發展的一個文化空間，2020年這裡還曾被評為中國華僑國際文化交流基地呢！

說了那麼多，你是不是也跟我一樣覺得鼓浪嶼真的是一個廈門非去不可的優質景點呢！真的是太多經典文化和建築藝術可以看了，如果你下次來廈門，一定要記得來這座世界文化遺產鼓浪嶼景區逛逛哦！

（謝雅卉/高雄）