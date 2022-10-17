（羅英德上將原著）

●義勸日俘協破密碼

1938年正月11日，航空委員會的通信科科長夏滄一和我的老師張超西來南昌看我。張超西是美國麻省理工學院的前輩，教我們空氣動力學和航空發動機學，是位學養深厚的老師，後來轉到研究密碼的工作去了。他們說：空軍得到不少的密碼數據，大部分是從打下的偵察飛機和轟炸機內得到的，通信科計畫成立一個專門單位來研究這個問題，知道兩位日本俘虜都受過這方面的訓練，去請他們參加工作，他們不肯。

據看守所的人員說，這兩位日本人對我甚有好感，如果我親自去勸說，他們可能會答應。我想想，我沒有這個把握，不過，可以去試試，就約好正月14日在漢口見面。漢口是我每天帶飛地形識別課程都要經過的，不過這一天可以降落下去看看而已。

在航空委員會，我見到作戰科長羅機和情報科長丁炎，跟夏滄一、張超西一起去日租界戰俘收容所。山下七郎似乎已經知道我的來意。我告訴他，第一，戰爭在10年內打不完；第二，在目前的狀況下，他回不了日本，而且回日本去也不會受歡迎，我建議他跟我們合作破碼研究。山下七郎告訴我說，他們兩人已經商量過，他們不相信別人，只相信羅英德，問題是羅英德是否有權力答應他們的要求。我說：「那好極了！你們提出吧！」於是他們提出了三個條件：第一，絕對不將他們被俘的事寫在中國空軍的各種日記上，就說他們被俘受傷死亡好了；第二，讓他們有完全的自由；第三，在他們死亡以前，這件事情不能公布。

我說：「那好極了！」第一，我在1937年9月26日作戰日記中，取消擊下山下七郎那一段，同時在8月15日曹蛾江會戰中，不提俘飛行員的項目；第二，他們有絕對的行動自由；第三，如果我們都不死，在40年內，我們保證不公布。

根據民國39年「空軍總司令部」所編的《空軍抗日戰史第一冊》，雖然提到了9月26日派機在南京上空巡邏，但是完全不提日機（山下七郎）被擊落之事：「十時據報又有敵機來襲，我防空部隊起機分3組巡邏，一組在高空吸引敵子驅逐機，並於紫金山後暨青龍山附近各派一組，以期截敵之轟炸機，結果敵機未至。」

●日俘、難民締結姻緣

在這個時候，王少康告訴我們，他們倆已和那兩位無家可歸的女子產生了情感。於是，由夏滄一作介紹人，由情報科長丁炎請客，羅機和張超西則送禮買傢俱，讓他們兩對於1月15日結婚。於是，這兩位日本人就成為中國空軍監察大隊的成員。同時，為了讓他們的生活比較舒適，先生在監察大隊工作，太太也成了監察大隊的僱員，既有兩份薪餉，管理上也比較方便。這個時候，我告訴他，我在7日那天打下了潮田良平上尉，他立刻呆住了。不一會兒，放聲大哭。

稍後，我告訴他，不必傷心，潮田良平並沒有吃什麼虧，因為我親眼見到他打下我方3架飛機。他表示潮田是他的同學和至好的朋友，非常了不起的飛行員。我既然連他都打下來了，難怪他不如我。我告訴他，我親眼看著將他葬在江西拓林縣城邊的土堆上，將來有工夫，我會帶他去拜祭他的朋友。我也帶他去布莊，買了4份衣料送給他們作結婚禮物。15日上午，我就飛回南昌去了。

1938年3月下旬，調回第四大隊二十一中隊，在徐州會戰時，我的部隊打了一個大敗仗，自己也受了輕傷。1939年秋，到了四川，再度傷了肺部，送往成都治療。有一天，山下和他的長官張超西一同到醫院來看我，令我喜出望外。我問他生活情形如何，他說很好，已經有一個兒子，第二個明春就出生了。他問我結婚沒有，我說在這兩年中，我沒有空閒來辦這種事，而且，空軍裡寡婦太多了，我不想再禍害別人家的女兒，我們相對慘然一笑。

●山下七郎助破密碼

張超西老師告訴我，他們的工作成績非常好，日本軍隊的任何新密碼，變換3天之內，我們都能譯出來，山下七郎貢獻甚大。我問山下那位少尉狀況怎樣，他說他也很好，有個女兒了，兩家住在隔院，工作也在一起。他也想來，可是機器不能停工，只有改天再來了，他已經能用國語交談。最後我問他，認識不認識一位姓南鄉的大尉，他搶著問：「你又把他打下來了？」我表示，是他到南昌來找我，不過我已將他葬在南昌對岸新建縣的公共墳場裡。他默然良久，然後說：「他也是個了不起的人，以他的背景而言，他可以不親自參加戰鬥的。」我說：「他既然參加了戰鬥，就會有危險，不過我比他幸運而已。在我們3個人中，你比我更幸運，因為你已不必再作生命的冒險，有了妻兒，而且你們是患難夫妻，能同甘共苦，更值得珍惜。」他點點頭。他們走了之後，那天晚上，我睜著眼睛直到天亮。人生的際遇，什麼是好？什麼是壞？想起來，怎能不令人蕩氣迴腸！

1940年，我在第三大隊，奔忙於新疆和四川之間；1941年，在緬甸停留了一段時間；1942年春，因為在緬甸飛機迫降，受了點輕傷，在成都醫院裡動小手術，幾天就痊癒去重慶報到，就任航委會參謀處作戰參謀之職。在參謀處見到通信科長夏滄一，一見面，他就拉著我的手說：「那兩位日本人發揮了很大的效用，今天日本的密碼，對我們已經不構成任何困難了。」

1941年12月3日，監察大隊就報告，日本海軍艦隊與統帥部間之電訊通信忽然間完全斷絕，很可能有大的行動出現。我們也通報了美國的情報單位，果然，12月8日凌晨，珍珠港戰事發生了。同時，根據電訊，很明顯地，英國的「韋爾斯親王號」這條巨大的海龍，稱霸地中海最新建造的龐然大物，也被日本飛機炸沉到深海裡去了。據說，我們軍方自12月8日起，即緊急地通知英國大使，9日那一天，請他們立刻通知兩艘兵艦立刻回航，但是他們並不相信。

到了10日被炸沉的消息到達後，英國人真以為我們是神了。夏滄一科長希望我回成都時，好好地鼓勵他們一下，我自然樂於如此，因為我立刻就要回成都去。在成都我找著了張超西，他很忙，因為他們的部隊在改組擴大，由監察大隊改為監察總隊。我總算見到他們兩人，知道他們生活得很愉快，每個人都已經有兩個兒女，而且不論國語和四川話，都講得比我好。張超西做東，我們吃了一頓吳抄手，從此又分道而去，這是1942年1月間的事。

●羅英德，西安臨別贈賦山下

1948年4月下旬，我在西安，奉命調去駐英國大使館任武官，正準備要離開的時候，有一個人來找我，見面後，原來是山下七郎。算來，已經有7個年頭沒有見面了。他告訴我，戰爭結束了，他就到處找我，聽說我到外國去了，我問他為什麼不回日本去，他說他絕對不能回去，因為他不回去，家人還可以領撫卹金過活，他如果回去，家人就沒有飯吃了。而且在這裡，他有太太和3個孩子，他沒有其他選擇，只有留下來。

我問他生活如何，他表示，戰爭結束，他開始失業了，因為他的工作對像已經消失，雖然航空委員會還是每月照常發餉，但是他個人總自感慚愧。所以，他自動去一間鄉村的中學教書，教的是數學、理化和英文，孩子們也可以免費上學。

這次來西安是轉去蘭州的，因為知道我在西安，所以特別停下來看看我。是朋友介紹他去蘭州教書，同時夏滄一在蘭州開辦了一間「密碼研究所」，請他去工作，因此，他請求脫離空軍。

我們喝了幾杯酒，談了兩個鐘點。最後他輕輕地告訴我說，他夫妻都是佛教徒，在他太太的佛座上，特別寫上我的名字，每日上香。他說：「我們都相信有報應，你有一顆良好的善心，羅上校，你將來會有好結果。」

分手時，應山下之請，我作了一首打油詩：

「〈送山下兄於蘭州〉鴻飛偶遇戰句容，嘉定城邊恨未東。紫金山畔承君讓，也曾金鎖釋飛熊。軍部狂言原幻影，田中奏摺盡成空。八年苦難應強記，南海鄉間葬巨龍。」

1950年6月，我曾託人查詢三下七郎的下落，友人回復電報說：「山下七郎作戰被俘，已病死獄中，未回日本。」可是，我知道他可能還在蘭州。50年了，遙望神州，我還記得他依依不忍離去的樣子！

（註：1977年，羅將軍又請人去函日本厚生省，打聽日本官方有關山下七郎下落的記錄，見下圖）

關於前海軍軍人的現住所調查回答： 本年10月31日來書承依托查有關海軍軍人山下七郎事。因認爲下記載係是同一人，以通知。且該員已於昭和21年2月7日在中國成都捕虏收容所死亡，特加註明。 身分：海軍上尉。 姓名： 山下七郎（明治42年2月10日生）（1907年）。 本籍福岡縣久留米市梅滿町931（海軍在籍當時）。 （圖文：作者朱力揚提供）

（全文完）

（作者著有《中國空軍抗戰記憶》一書）

【未完待續，朱力揚專欄每周一刊出】