2016年以來，民進黨選戰祭出「不投民進黨，難道要投國民黨」的口號，每戰皆捷，甚至還能在2018的地方選舉慘敗後，迅速翻身，重整旗鼓，攫取到所有的政權，形成民進黨「一黨獨大」的獨裁局面。

「難道要投國民黨」的口號，殺傷力是十足的，因為國民黨早已被民進黨定位成「外來政權」，且在無所不用其極的媒體、網軍、名嘴、附翼學者的大量渲染、污名化下，將國民黨形容成集專制、殘酷、貪腐於一身的政黨，此說影響甚大，幾至使國民黨成為人人喊打喊殺的過街老鼠。

國民黨是背負著「原罪」的，在兩蔣時代，由於與強大的中共對抗，不得不採取嚴苛的治理手段，以確保台海的安全，造成了不少冤錯假的案件，頗失人心。但是，自1987年解嚴以來，民主開放，從李登輝、陳水扁、馬英九，到目前的蔡英文，國民黨雖不能說是改頭換面，但早已摒棄了專制的體制，雖施政未必如人之意，卻也與過去的國民黨不可同日而語了。尤其是國、民兩黨交替施政，台灣民主基本上也可算是初步奠定了基礎。

姑不論當初的國民黨施政疏失有多大，但鞏固台海屏障，使台灣能在幾次重大的戰役中獲勝，得免於共產黨的統治，無疑才是台灣得以順遂發展的前提，尤其是在1972年蔣經國出任行政院長後，在他勵精圖治之下，台灣無論經濟、教育、文化，皆欣欣向榮，民生樂利，社會和諧，迄今整整半個世紀，國民黨又何負於台灣社會民眾？

蔣經國總統任內，除了讓台灣社會突飛猛進之外，最重要的貢獻就是「解嚴」，開放黨禁、報禁、大陸探親，此舉等於為台灣的民主開啟了一個新的契機，民進黨崛起，也最終使得台灣有了兩次的「政黨輪替」。李登輝姑且不論，在馬英九任內，雖則於內政缺乏魄力，頗惹眾議，但清廉自持，國民黨循規蹈矩，尤其是對在野政黨、異議領袖，一意寬容，更親自代表國民黨為前此如「228事件」的慘痛歷史，誠懇道歉，國民黨早已脫胎換骨，轉化成一般的政黨；而其8年執政，兩岸關係融洽，更讓台灣免於強敵虎視、兵凶戰危的險境。

當然，國民黨的內部，步調不齊、改革乏力，頗淪於平庸，尤其是兩次政黨輪替，未能齊心協力，盡其在野黨的監督責任，最是引人詬病，但也因其軟弱，國民黨以守成為主，謹守分際，雖略顯庸愚，卻也未嘗有過若何乖張的行止，也未有足夠的能力對台灣的民主產生多大的損害，一般咸以為後來的國民黨就是一個「笨」字可以形容，「笨」雖然讓人不慊於心，卻還不至於讓人痛厭。

反觀民進黨，在政黨輪替的這兩次，陳水扁的貪腐，還僅止於自身，卻不如蔡英文在全面執政後，變本加厲，明目張膽，幾乎將徹底毀壞台灣50年來好不容易才樹立的民主基礎，論者評價民進黨，就是一個「壞」字，一壞百壞，眼看著就要將台灣沉淪於不測的深淵了。

民進黨初起，志士仁人，有理想、有抱負，一心一意為台灣的民主而奮鬥犧牲，但在執掌政權之後，權力欲薰心，罔顧人民福祉與國家安全，倒行逆施之處，罄竹難書，姑將蔡英文掌權以來，民進黨種種違法犯禁的作為，稍作臚列，以見一斑：

（1） 大量啟用綠營親信，分任要職，更將諸多公營事業作酬庸之舉，分甘自肥，以至績效不彰，事故頻傳。

（2） 大量擴增政府機關，疊床架屋，以安插眾多親信，完全破壞了原有的政府結構。

（3） 執政傲慢，不以百姓為心，巧言飾詞，宣誇不實政績。

（4） 毀背「黨政軍退出校園」的承諾，大舉進駐校園，培養職業學生。

（5） 箝壓異議、控制輿論，全面掌控媒體，罔顧新聞自由。

（6） 挑動仇恨、撕裂社會，造成民眾嚴重對立，破壞原有的和諧社會。

（7） 經濟倒退，「低薪問題」、「高房價」及「高物價」問題，愈發嚴重。

（8） 假借錯誤政策，圖利自家政黨，8800億預算執行效率不彰。

（9） 能源政策錯誤，倡導廢核，導致台灣空氣污染、電力不足。

（10） 高等教育成效不彰，併力拔管、文憑濫發、私校倒閉，無法因應少子化的危機。

（11） 違法封存蔡英文有關博士學歷的資料，造成領導人的誠信危機。

（12） 違法設立「促轉會」、「不當黨產會」機構，對在野黨展開追殺。

（13） 違背「誠信原則」，大舉刪削軍公教人員退休金，剝奪人民財富。

（14） 遮掩弊案，包庇地方政府公然貪污。

（15） 違背「獨立機關」設制原則，一舉將監察院、中選會、NCC當成自家私營機構。

（16） 罔顧全民生命健康，討好美國，進口萊豬，毒害台灣百姓。

（17） 防疫不力，8400億防疫經費黑箱作業，口罩、疫苗、醫材醫藥、3+11、快篩之亂，接連發生，導致萬人以上的百姓生命的損失，卻嚴禁在野黨追查。

（18） 護航高端疫苗，虛耗國家財源、圖利財團。

（19） 縱容網軍肆虐，甚且動用公款，培養私人網軍，營造虛假輿論。

（20） 假借「抗中保台」名目，鞏固自家政權，挑起兩岸事端，陷台灣於戰爭邊緣的危境。

凡此20項，還只是其犖犖大者而已，其細節更是難以細說，總括而言，民進黨早已喪其初心，全為鞏固政權而已，施政荒謬、親貴濫任、貪腐橫行、弊案頻傳、經濟倒退、百姓受災、社會對立，毀壞了台灣近50年來辛苦建立的基業，陷溺台灣於不可測的深淵，這樣的政黨，又如何能帶領台灣走出目前的困境？「難道你還要投民進黨」嗎？

目前在野黨儘管讓人失望，但基本上卻是受到民進黨挾持著龐大的行政、立法威勢，極力加以壓制、醜化所致，未必如其所誣蔑的如此不堪。政黨需要輪替，才能使全台灣人民的福祉獲得保障，當此台灣面臨兵凶戰危、民生凋弊的艱困時期，也唯有將民進黨徹底拉下檯面，才能有轉危為安的機會。

2022選舉將屆，在此呼籲全台灣百姓，千萬不要再受到連李遠哲都痛心疾首的，已經徹底腐敗的民進黨謊言所欺騙，各個選區，將選票集中在任何一個足以擊敗民進黨的候選人身上，唯有拉下民進黨，台灣的未來才有希望、才能恢復以前的榮光。（作者為退休大學教授）

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