民進黨籍桃園市長參選人鄭運鵬推出「好運篷」企圖創造聲量，對比公民監督國會聯盟統計國會質詢「全部缺席」，卻在好運系列選舉小物的美化策略上「親力親為」，不僅反映速食選舉的宣傳手法，也再現了一種著重手段包裝的「法西斯美學」。

「法西斯美學」是指帶著鮮明政治特色的文藝作品，企圖透過藝術方式自我包裝，能與民眾產生微妙共振，源自20世紀30年代；如今鄭運鵬競選團隊也正仿效，除了打擊對手的網軍攻勢，開始利用選舉小物的競選道具掩耳盜鈴。

鄭運鵬結合名字諧音與動漫概念發揮創意推出「好運斗篷」，卻蓋不住帶職參選卻又會議神隱，如今競選總部欲罷不能推出好運幣、好運袋、好運杯、好運罩、好運徽章等「好運系列」，難道就是延續執政的具體2.0表現？政治人物如果無法堅守本分，身為立法委員還全數缺席所屬委員會的會議，只想透過競選道具促成一種歡呼、吶喊、集會的政治表演，不過只是在同溫層中獲得擁護愛戴。

鄭運鵬如今為了人設拚命形象包裝，透過「競選小物」的「法西斯美學」進行宣傳，為了「好運篷」這類演出道具譁眾取寵，反讓討好選民而避談政策的短線操作淪為主軸。

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