2000年7月我自海軍退伍，當時除了月退俸，另有年終獎金，年收入約80多萬元。這筆錢如果用在「養老」，以我專心寫作的平淡日子足夠了；然若用來「養家」，一來父母年邁，二來3個子女尚在求學，收支就顯得十分拮据。所幸老婆擔任公職，薪資與我相當，這才沒逼得我必須外出找頭路。

這個家靠我夫妻兩人的收入，過得寬裕嗎？

我到此刻都清楚地記得，十多年前的某一天，老婆不經心的隨口抱怨持家之不易，好比房貸，兒女學費、補習費、保姆費、保險費，每月水、電、瓦斯等，先不管家人吃穿，每個月固定的基本開銷就超過12萬元。

直到那一刻我才明白，以我夫妻都算高學歷的公職收入，養家糊口亦不是一件簡單的事情。

我們雖不富裕，卻也不缺錢，反正家裡財務大臣是老婆，我從不曾為家庭收支煩惱過。

退伍至今，我就如此這般迷迷糊糊過著日子，直到幾天以前購買魚飼料，同樣的品牌與容量，退伍之初1盒70元，如今已悄悄漲到了200元。

我的天啦，幾乎漲了3倍！

魚飼料不是特例。如果你經常上市場，必然清楚一般民生必須品，例如蔬菜、水果、魚肉、牛奶、雞蛋的平均漲幅，20年來即使沒有3倍，至少也有2倍。然而同一時段，馬英九先刪除軍公教的年終獎金，接著蔡英文推動年金改革，以我為例，大砍之後的年收入只有退伍之初的75%。若再以平均物價漲幅2倍概算，如今我領取月退俸的「購買力」，僅為20年前的37.5%。

和公教相比，軍方的刪減幅度還算少的。假如我的購買力僅為20年前的37.5%，退休公教豈不更少到30%左右？

今天之所以寫這篇文章，是因為看到「國際貨幣基金」日前的評估，表示台灣「人均GDP」將超過日韓，達到35510美元，高居東亞第一。

禁不住好奇，我上網查2000年退伍之時，台灣人均GDP只有14877美元。如今一來一去，居然增加了2.39倍！

台灣經濟如此繁榮？

為什麼在台灣社會，我看不到繁榮的跡象？再看年輕人初就業的起薪，也幾乎找不到一個大幅增加的行業？

當然，這亮眼的數據或許是真的。若真如此，我必須不客氣地指出，當政府高唱「同島一命」之際，令人悲哀的是，「一命」的成員顯然不包含軍公教。（海軍前艦長）

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