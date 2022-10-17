習近平在20大的政治報告中重申「ㄧ國兩制」是解決台灣問題的方案，蔡英文總統則以「堅決反對」回應。

「一個中國」、「九二共識」、「一國兩制」這三個名詞是兩岸關係的3個關鍵詞，已成為一門顯學。近30年來兩岸的政府、學者、研究機構或發表聲明、舉辦研討會或撰寫專書 ，累積資料之多可謂汗牛充棟，車戴斗量；各方論者諄諄，執政者則各取所需、各有堅持。今年適逢「九二共識」30年，討論熱度不減；「ㄧ個中國」中共ㄧ以貫之，大家耳熟能詳。

到底怎麼是「ㄧ國兩制」？一般人想到香港也許會有一些模糊的印象。最近幾年討論較少，不過前一陣子特斯拉老闆馬斯克建議「寬鬆的一國兩制」言論引起輿論熱議。既然中共20大將「一國兩制」列為和平統一的方針，對未來兩岸關係的發展至關緊要；既然如此，那麼它究竟是什麼？我們能不能接受，不能接受理由又是如何？

鄧小平在1982年1月首次公開提出「一個國家，兩種制度」，後來寫入當年12月修改的中共憲法當中。兩制的法源依據的是中共的憲法第31條，香港依此制定了「基本法」，亦即「基本法」不能有違中共的憲法。香港大學法學院陳弘毅教授在最近一篇文章中指出，「根據主權原則和中國的單一制國家的性質，中國中央政府對香港特別行政區享有全面管制權」。香港特別行政區直轄於中央人民政府，其行政長官在香港通過選舉產生後由中央任命，特首每年都要去北京述職；港府的主要官員任命也要經由北京的同意。這個例子顯示香港特別行政區享有高度自治權，但不是完全自治權。

在一國兩制設計之下，中國擁有主權，特別行政區只有自治權；外交、國防等事物必須由中央來處理或香港經中央授權處理。香港不能在國外設立使領館，也不可能擁有軍隊。基本法是香港運作的根本，但基本法的修改及解釋權全屬於中國的全國人民代表大會。

在「一國兩制」之下雖然香港可以實行與中國大陸不同的資本主義制度，但ㄧ國的主體是社會主義，這兩者有很大的扞格之處。這兩個體制的碰撞必然會產生問題。此外中國大陸還有14部全國性法律包括國旗法、國歌法、國徽法、駐軍法等適用於香港。香港政府可以接受，但在台灣可行嗎？

在「一國兩制」之下，特別行政區的法律地位是享有高度自治權的「地方行政區」，是ㄧ國之下不可分離的地方行政區，也是直轄於中央人民政府的地方行政區域。亦即主權與治權的關係、授權與被授權的關係、領導與被領導的關係。

港英統治時期及香港1997年回歸之後都是實行行政主導或菁英領導體制，特首由小圈子選舉，議會的制衡力量不足。以上只是舉其體制的犖犖大者，台灣能不能不接受「一國兩制」其理甚明。

（作者為前駐香港代表）

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