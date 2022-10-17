蔡英文政府執政至今，因兩岸政策未獲得北京當局信任，兩岸關係降至冰點，各種各樣關於兩岸開戰的消息鋪天蓋地而來，舉例而言，日前美國中央情報局局長伯恩斯表示，中國大陸在2027年前將完成攻台準備，國防部長邱國正日前表示，相關的立論皆會參考，並持續進行相關的戰備整備工作。

同理，在陳前總統任內，當時也有國外學者認為2005年、2009年、2012年解放軍將武力犯台，當時相關的預測雖然沒有以如此高的頻率出現，但仍舊引起相關的討論；即使如此解放軍不但沒有在陳前總統任內進行武力犯台，也未在馬前總統任內提升對台嚇阻。如今的蔡英文政府已執政六年，雖然兩岸關係不佳，但解放軍在習近平的主導下，短期內仍未具備全面犯台的能力，解放軍相關的改革，包括制度、指管、聯合作戰等方面仍努力整合，國人在聽聞任何關於解放軍武力攻台的消息時，平常心面對即可。

所謂的平常心，並非說中華民國國軍不用努力進行戰備任務演練，也非表示國人可完全不用支持合理的建軍政策；而是說對於外界的評估（美國），美國仍以自身的國家利益為中心進行演練、模擬，並非完全站在台灣百姓的角度論事。從美國的角度來說，中美對抗、競爭已是現在進行式，兩強的對抗短期內無法回頭，國際間許多的已開發國家，包括北約成員、歐盟（部分國家）、日韓澳等國已選邊，無論是被迫或主動親美，可看出美國仍為世界首強，各國仍不敢忽視大美霸權的威力。

從中華民國（台灣）的角度而言，親美本為長期的國家政策，但在蔡政府執政下，直接包裝成與北京對抗的手段，其目的在於吸收更多亡國感（芒果乾）的選票，在現今的輿論界，關於兩岸開戰的預測幾乎成為顯學，從軍事情報的角度來說，解放軍若真想武力犯台，不會將時間、進攻地點向外界（對手）告知，反而是以秘密的方式進行武力的相關演練。

以目前習近平對台政策來論，和平手段解決兩岸問題仍為主要目標。雖然近年兩岸在軍事對抗上已是越來越顯著，尤其今年八月的對台軍演後，新常態已是當前北京對付台灣的手段之一，除了否認海峽中線的默契外，解放軍機艦越界更是時有所聞，但總體來說北京仍期望透過和平手段解決兩岸紛爭，軍事衝突乃是大陸當局最後且不得已的手段。

對於中華民國政府而言，目前所要努力的在於「備戰」與「避戰」，前者為持續努力的強化自我防衛的能力，後者的作用在於透過多重手段（談判、經貿合作），為兩岸緊張的氣氛降溫；至於面對外界關於兩岸開戰的預測，國人同胞無須隨機起舞，畢竟當兩岸若發生軍事衝突，這些外國專家、機構可不會真的來台防衛，對於這些預測除了平常心外，強化自身實力與降低雙方敵意，恐為務實之舉！（作者為專職作家）

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