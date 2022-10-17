高雄紅毛港「保安堂」為感念日本前首相安倍晉三生前力挺台灣，特以其身高比例打造高170公分的銅像，與他提寫之「台灣加油」的奇石，併同放置於堂前廣場供民眾追思與懷念。

儀式由監察院長陳菊與主委張吉雄及立委許至善等人共同揭幕，這是台灣首次在光復後為日本人設立銅像；第一座八田與一銅像則於民國20年由日本運抵台灣，放置烏山頭水庫大壩旁，以紀念其設計建造之功，因該水庫讓嘉南稻米產量倍增，而稻米全都運回日本，連同蔗糖專供日本人享用。

筆者對高雄設立安倍銅像沒有預設立場，只是想探討安倍對台灣真的友好？值得為他設立銅像。今以實踐檢驗真理，拿近日兩事檢視。一是台灣於9月27日派赴日本參加國葬的駐日代表謝長廷、前立法院長王金平及蘇嘉全，但遺憾的是誠意滿溢的代表團卻未能見到其首相岸田文雄，甚至連國葬當晚舉辦招待會的「迎賓館」都進不去。據了解，日本外務大臣林芳正特別叮囑，國葬不可由蔡總統或賴副總統出席，現任官員能避就避。這種毫無江湖道義的作風，哪裡像是蘇嘉全院長所說:「中日關係是夫妻關係呢？」

二是台灣大學「新海研1號」研究船日前在東部海域進行科學研究時，不料卻突遭日本海上保安廳公務艦艇騷擾警告，由於該海域台大研究船非常熟悉，過去從未有此現象發生。海巡署獲報後立即由花蓮艦前往實施戒護任務，但由於我方與日方皆主張該水域為國家專屬經濟海域，3艘船在敏感水域僵持多達10小時，最後台日雙方皆撤離該海域此事件方告落幕，日本原想軟土深掘，幸海巡署能堅持立場沒有退讓。由這則新聞再次驗證台日關係真沒有「謝大使」吹噓的那麼美好，更別扯釣魚台的主權跟沖之鳥礁的漁權，沒有美國親爹開口想都別想，看來蘇澳東港的魚民朋友們，還是要自求多福了！

所以台灣為了開放吃日本核食，還美其名為「福食」，這種自我催眠的阿Q精神，只有蔡政府想得出來。另對日本排放核廢水汙染海洋也視若無睹、百般吞忍，看來台灣真的中「抗中保台」之毒太深，正如陳吉仲說台灣豬吃了美國萊劑就好比人吃「保健食品」一樣，台灣已經完全被美日牽著鼻子走。問題是我們如此卑躬屈膝，日本又是如何「回報」台灣呢？

筆者對安倍銅像沒有特別好惡，只是想提醒蔡總統，要記得當選之夜曾信誓旦旦的宣示：「台灣是個民主、自由國家…；只要我當總統一天，沒有人需要為他的認同而道歉。」所以台灣人可以敬拜八田與一，可以膜拜安倍晉三？那麼請問蔡總統為何蔣介石的銅像屢屢被砍、被潑紅漆，是有意放縱還是變相鼓勵？

持平而論，論對台灣的功勞，大家翻翻歷史蔣介石在台灣蓋了幾座水庫？所產的稻米是給誰吃？至於「228」是國共內戰中不幸的事件，誰也不想讓其發生。更何況前後歷經四任總統，20多年來全民總動員上窮碧落下黃泉，而賠償對象已經達到「中共地下人員」都已列入，乾脆採取「世襲罔替」。

最後，蔻蔻姐日前復出江湖時嬌嗔哀怨說了一句話：「去日本旅遊打了高端還要再付3500元做PCR，我成了倒楣鬼…」；連矢板明夫也直言「這件事，日本政府做得不對…」，問題是3500元日本政府還是照收不誤。所以這就是日台關係友好？還是蔡政府自嗨神器？民眾應該暸然於心！

（作者為大學講師）