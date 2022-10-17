中共二十大開幕重要談話中展現強硬「兩岸主導權、反台獨與外部勢力」決心。反觀蔡英文日前不斷挑釁「任性」喊話，似乎越來越沒有政治台階能下，難道忘記是辣台派先挑起台海陷入兵凶戰危？當初選舉私利，卻造成兩岸關係陷入如此不堪困境。

中共二十大提到已如期實現解放軍建軍一百年奮鬥目標，正加速把人民軍隊建成世界一流軍隊，積極全面加強練兵備戰，提高人民軍隊打贏能力。相較之下，蔡英文執政多年「抗中保台」有準備好嗎？都快卸任之時，國防部長邱國正才正要提到必需施行兵役延期的可能，就已經觸發年輕人集體焦慮不滿的情緒。大家都在問哪些人要面臨兵役延長？還有已當4個月兵為何不需回補？當初嗆「抗中」最大聲，卻只當4個月兵公平嗎？

「黨政顏色對，是當官不是當兵」、「當官我來，當兵你去」、「抗中嗆聲不當兵，這樣是叫別人去死對嗎？」、「四月兵保台都被打臉 那還不回補訓練？」、「再找理由說當兵浪費時間，乾脆不當直接道歉認錯」。

隨著兩岸情勢緊張，引爆兵役改革不公話題浮現，讓蔡英文在2022年雙十談話中，在「守土衛國，你我同行」、「四個堅持」與「四大韌性」更顯得虛偽矯情。民眾嚴重質疑到底要拿什麼來守護台灣？只會光說不練用嘴能行？

如今越來越多民眾看見蔡英文「抗中保台」表現，更加堅信蔡英文的「抗中」準備不足以能「保台」，而最大問題在於放任年輕人只願當網軍卻可以不參軍，徹底讓文青口號禍害全台。若連基本兵役公平都做不到，怎保證「你我同行，同島一命」？

回看中共二十大開幕，可以看見更清楚政治紅線劃定，其中提到「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」

這部分清楚回應「和平統一」是既定的方針，而武力是對外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動。這也給予台灣民眾選擇，更明確表明「統一有好處，台獨是絕路，外人靠不住」政治信號。無疑直接打臉蔡英文，畢竟在兵役延期政策上年輕人不支持，直接否定「抗中保台」非和平方式的正當性。

根據政治大學選研中心長期滾動調查發現，台灣主流民意探測為「維持和平現狀」。換言之，根本沒有人會想要戰爭選項。因此，日前就有港媒拿出剛發布的民調指出，有64.7%的民眾不同意台灣只發展「台美關係」而不需要任何「兩岸關係」，而「抗中保台」更招致了年輕人很多反彈，引發對立爭論。

總的來說，隨著年底「18歲公民權」首次公民複決，恐因蔡英文延長兵役衝擊年輕選票。民進黨若敢喊「抗中保台」，就要有自信保證年輕人全面支持兵役延期。蔡英文不要只會欺負18歲以下的年輕人，看看目前兵役政策陷入如此不公，允許只當4個月兵不回營回補役期，這根本是「同島不同命」。（作者為台北大學公共行政暨政策博士）

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