中共二十大前夕，美國總統拜登交出任內第一份《國家安全戰略報告》，固然有選舉的需要，更有向習近平叫板的味道。這份報告基本上延續川普的抗中路線，將中共視為「企圖改造國際秩序」的競爭者，認為未來十年將是決勝的關鍵期。由於2月底俄烏戰爭爆發，順勢將對中俄的對抗形塑成專制與民主的新冷戰。此外並沒有提出新的戰略構想，至於比川普更重視盟友的作用，但看不到蘿蔔，能否引領群雄，令人懷疑。

過度自信全球領導力

美國認為俄羅斯雖然對國際體系形成迫切的威脅，但長期而言，中國「以其威權治理配合修正主義外交政策」才是美國在地緣政治上最重大的挑戰。報告中指出，「中國企圖改造國際秩序，而且在經濟、外交、軍事與科技上越來越有能力達成目標，是唯一既有此企圖、也有此能力的競爭者。」美國戰略圈流傳一句老話：「永遠不要同時與俄羅斯和中國作戰。」固然中國被當作主要挑戰，但同時將中俄在國家安全戰略中歸為競爭對手，而且美國在烏克蘭的投入，讓人懷疑拜登戰略目標主從先後的混亂與對自身實力的過度自信。

該報告強調美國的領導力是克服所謂「全球威脅」的關鍵。拜登的確比川普更加重視美國領導地位，積極推動盟友關係與多邊組織。除了傳統上美國主導的G7與北約組織，他還積極成立美英澳軍事同盟（AUKUS）、四方安全對話（QUAD）、印太經濟架構（IPEF）。但是這些組織大多過於強調意識形態對立與軍事對抗，缺乏經濟誘因，也讓這些參與者有苦難言或意興闌珊。沒有實質援助或市場開放，美國的全球領導力，恐怕已經心有餘而力不足。

報告中也強調拜登的外交團隊是「服務中產階級的外交政策」，說穿了就是外交政策的政黨化與選舉化。在戰略報告中還強調美國的戰略包括重建被川普摧毀的美國民主價值，更讓人不明所以。在這份戰略報告中也以照顧國內勞工與供應鏈安全為由，繼續推動保護主義。不惜破壞長期形成的經濟全球化與自由貿易精神，除了造成全球的通貨膨脹，為世界經濟危機埋下伏筆，到頭來對美國也是得不償失。

對台灣釋出混亂訊號

抗中自然少不了台灣牌，報告指出美國要與盟邦共同支持、維護台灣海峽的自由航行與和平穩定，將台灣問題國際化，但又強調美國不支持台灣獨立，繼續奉行一個中國政策，美國國會卻自行其是，不斷釋出混亂的訊號。如此一來，只會讓北京料敵從嚴，認為中美的護欄已岌岌可危。而訊息的錯亂也顯示美國內部的焦躁不安。問題是美國真的準備好在台灣打一場代理人戰爭嗎？台海衝突真的符合美國整體的戰略利益嗎？美國一些學者就認為美國在主權象徵上做文章，缺乏可信的威懾與保證，會容易引起誤判，傷害美國與台灣的利益。

拜登國安戰略報告標舉要在十年內壓制中俄專制國家對美國霸權的挑戰，但現實的國力受到質疑，美國媒體指出美國投入國家安全戰略的預算，扣除通貨膨脹後，不升反降。所以這份國安報告對於內政與國內經濟的重視多少也透露出這一點。

即便白宮在許多場合表示不會與北京進行新冷戰，這份戰略報告所呈現的底層思維，還是可以視為是拜登的新冷戰宣言。北京的反應相對冷淡，目前除外交部記者會上譴責報告的冷戰思維，呼籲中美和平共處沒有太多回應。在北京看來，大國博弈最終還是實力的較量，按照自己的發展節奏前進，不必隨之起舞。做好危機應變的準備，相信時間還是站在中國大陸這一邊。