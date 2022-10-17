大陸國家主席習近平主導的中共二十大將帶來哪些「政治局常委變動、權力結構改變、兩岸武力情勢走向」？1周前才剛抵達香港，迎來的都是各種朋友圈的交錯耳語。

中國最高政治權力的延續或改組，今年面對空前嚴峻的中美對抗升高與國際情勢複雜，習近平的「一念心頭浪」，究竟能穩住或鬧東風，幾乎當下就深深緊繫著眼前中國是否將深陷國際困局，乃至海峽兩岸將烽火熾天。

香港，始終是北京權力圈的風向站，尤其中國外派的「產官學」無不在此聆聽且悄悄播散。畢竟只要稍稍某一個人事或政策的「提早知曉」，資本布局或風險逃難「先人一步」，可能動輒涉及的就是億萬資產、產業榮枯的興衰命運了。

但不得不說，「疫情」確實影響了香港各種「權威耳語」的信息流通！因為這些都必須得是「面對面」，隱密於飯局甚至包廂中才能細細分說，斷不可能「發信息」或「講電話」！話自何處、說者何人，虛實之間的提取、重組、研判，都是高人過招的「高端活」，絕非一句「我有北京特殊管道……」的套路，就能上得了低調奢華的菜色餐桌。

事實上，除了官方的香港政府、北京駐港首要的中聯辦，與連帶相關的港澳辦、台辦，北京中南海權力核心圈的眾多「要角人物」，也都會安排各自的「眼線」在香港穿梭蒐集港澳、海外、國際的政商趨勢變化。這也是彌補港府等官方體系「民情上報」，一旦有所遮掩或誤差的必要途徑。

這也就使得香港多年來的政商、藝文社交圈子，始終還懷存著60年代至今的「情報感、微妙性、煙雲氣氛」！不入流且私下宣稱來自「習辦、李辦」的蠢蛋傢伙姑且不論，有時飯局中某一位低調沒名片、不吱聲的平凡人物，連眼神、動作也非炯炯有神，後來才知道這是解放軍系一位有力的「外圍商人」，卡了些事在新疆、西藏，只有他打通電話能幫上忙。

二十大習近平延續權力的布局事屬空前，政治局、軍委多人屆齡上下意味著「權力洗牌」，也影響了香港各路情報信息末端的人物去留。一位國企駐港金融業的負責人，在離開轉赴民企3年後，兩個月前突然被拘捕，北京政治金融權力一脈的變動，就此提前「一葉知秋」。

習近平在二十大開幕提及台灣，仍以「盡最大努力爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」為中心，但也提出「堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」。台灣一般聽來彷彿「老生常談」，但從香港討論的角度，看重於將會有「新的總體方略」！

從香港這幾年自身歷經「反送中、國安法、新特首」的政治動盪，乃至眼前「新冠防疫、全球資本混亂、移民潮」的經濟社會變遷，觀察台灣情勢的耳語圈子，如今不約而同認為二十大之後，緊接著就要看：一、國務院與國台辦的「新人事」將如何變動；二、國台辦是否將增設處理「兩岸科技產業」的專責單位；三、解放軍是否將要或早已成立「台美武器戰略研究院」等級的專責部門了。

（作者為資深媒體人）