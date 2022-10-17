最近1年，國外知名媒體對台灣的形容充斥兵凶戰危的報導，「台灣是地表最危險的地方」、美國要把台灣打造成「巨大軍火庫」，其中，最直接了當的是「2027年是中共犯台時機」，加上國防部也強調當前兩岸軍事情勢是最嚴峻的時刻，相當合拍。

如此，不要說國外大企業，就是國內企業家，誰還會規畫在台超過10年的投資案？或許有企業家敢睹，畢竟富貴險中求，但相信多數外資不敢來台做長期投資。

按道理，蔡政府應該擔憂這樣的台海情勢不利台灣長遠的和平發展。詭異的是，有些人不但不想拿掉引信，反而認為台灣被外國媒體介紹成兵凶戰危，是種標誌，是種榮耀，也是枚勳章，代表台灣「反中」有成，台灣很帶種，才會被西方國家天選，成為「軍火庫」去抗中。

有關中共2027年犯台說，軍中有一說，國安會諮委黃曙光在海軍司令任內，赴美拜會包括美軍太平洋高階將領等，談到中共軍事發展，黃曙光以情資佐證，提出2027年中共第3艘航母成軍，就具犯台能力，黃曙光力陳此見，目的是要說服美方支持我潛艦國造案。

美國軍方應是把黃曙光的話聽進去了，自己做了番研究，認為有道理，於是內部先開始研討，再來對外公開談話，並且與美方智庫討論，而智庫學者又自認接收的是美軍給的第一手資訊，便在研討會討論或發表於媒體論述，推波助瀾，加上大陸國家主席習近平打破慣例延任，於是2027年中共犯台時機說，便這麼眾口鑠金，形成西方國家一致的共識。

問題是，中共3艘航母戰力形成，就一定先打台灣嗎？現在大家認為中共航母戰力必部署在第一島鏈之外，用來拒止，阻擋美軍援台，這是直著看中共航母的部署，但若是橫著看呢？中共航母在台灣與日本間橫著擺開陣勢，那對付的不就是日本？中共找個藉口先打傷日本兩艘軍艦，甚至擊沉，一定能激起大陸民族主義的國恨，報了當年侵華之仇與侮辱；中共打傷日本機艦，就成了「日本有事」，而不是「台灣有事」。

中共8月軍演，有5枚飛彈掉落在日本經濟海域，引發日本高度抗議與警覺，除了國防預算大幅增加，還打算研製能打更遠的飛彈，目標當然是針對中國大陸。美中抗爭，中共打不過美國，但傷個日本幾艘機艦，「教訓小弟給老大看」並非不可能。大陸機艦現在跟監日本機艦早已是常態，不光只是台灣。

2027年，當大陸把航母與海空戰力一字排開，排成的隊形未必非得是直的，若是橫的，那對付的就是日本，而非台灣。對付台灣，大陸用錢買，可能比出兵更划算。所謂「橫看成嶺，側看成峰」，美國可懂得這句中國詩的意涵？