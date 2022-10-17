當蔡政府向美國一面倒，把美國視為台灣最佳盟友時，請注意一下最近俄烏情勢的發展以及對歐洲國家的影響。美國是連盟邦都要坑的國家，蔡政府毫無保留地信任美國，當心被坑了。

俄烏戰爭爆發，美國要歐洲各國對俄羅斯祭出各種嚴厲的制裁，引來俄國反撲，用能源當武器，對歐洲「斷氣」，全球能源、特別是天然氣價格暴漲數倍；此時，美國非常慷慨又有義氣地把天然氣賣給歐洲，但價格卻大大提高，終於引起歐洲的怨言。

上周法國總統馬克宏公開說，在盟友能源短缺之際，用比同行貴4倍的價格出售，並不是歐美「友誼的真諦」。法國經濟部長則說得更明白：無法接受美國賣給歐盟的天然氣價格是其國內的4倍，還說：「不能讓美國利用俄烏戰爭主導全球能源市場」。

連德國經濟部長哈柏克也公開批評美國賣的天然氣太貴，甚至是「哄抬價格」，如同「發災難財」。德國在這次「挺美抗俄」中付出的代價最大，因為德國原來對俄國天然氣的依賴度高，剛完工、要從俄國輸送天然氣到德國的北溪2號不能營運，甚至連原本的北溪1號都被「斷氣」，結果卻發現美國從歐洲國家身上獲取高額利益，真是情何以堪。

歐洲國家這次算是被坑了，不了解美國的決策必然以美國的利益為依歸，幾近盲目追隨美國腳步，終歸種下之後的經濟惡果。台灣一定要記取教訓，不要盲目「挺美抗中」。事實上，台灣的利益未必與美國一樣，更千萬別傻傻地替美國衝第一線，這個連盟邦都要坑、錢都要賺的國家，值得託付嗎？