二十大的召開是中共加快腳步，全力推進統一的起點，也是中美霸權戰邁入白熱化的關鍵時刻。中共總書記習近平正式開啟他第3個5年任期，期間將有台灣2024總統大選、美國2024總統大選，美中台關係未來5年恐怕會如他所預告的「必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。

儘管習近平在二十大大會中強調中國反對霸權主義，也永不稱霸，然而古往今來霸權的崛起從無須事先公開表白，只待心中預言自證應驗。從客觀事實的認定而言，中國已成為舉世公認的第二強權，面對第一強權美國全面的圍堵與打壓，很自然地形成政治上的牛頓第三定律：作用力等於反作用力。美國打壓越兇，中國反抗越強，否則不進則退，難保次強做不成，連生存都發生困難。然因台灣處於兩強對抗交互作用的撞擊點，所謂兩大之間難為小，正足以說明台灣目前左支右絀、難以周全的窘境。

儘管台灣是中美較勁角力的衝突點，但在兩強核心利益的價值比重上仍有不同。對於美國而言，台灣具有地緣政治上戰略與經貿的工具價值；但對大陸而言，台灣不僅具有上述工具價值，更是國家主權上不可分割的領土，而具有最終至高且不可拋棄的目的價值。在台灣問題上比意志、決心，美國較之大陸恐怕仍是略遜一籌。

習近平在二十大的政治報告中明白指出，「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅持以最大誠意，盡最大努力，爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力」，並斬釘截鐵宣示「祖國完全統一，一定要實現，也一定能夠實現。」習軟中帶硬並提和統與武統兩種方案，就是昭告天下在第三個任期內「二者必取其一」，完成他「想」做、「能」做且「會」做的事。

面對中美兩強「仙拚仙，拚死猴齊天」的夾心局面以及習近平近乎統一誓師的宣言，原本更該戒慎恐懼的民進黨政府反而祭出「四個堅持」、「四個韌性」來反嗆大陸，好像憑藉著「新兩國論」就可以有恃無恐、任性妄為一般。或許短視近利的民進黨政府又以為撿到一把大槍，眼前綠營低迷不振、冷冽無比的選情，是否又可因「抗中保台」的強硬回嗆，重燃綠營選民的熱情？殊不知民進黨的自私自利與一意孤行最可能將台灣推向最危險的境界。

從各種跡象與民調顯示，失德敗政的執政黨極不可能在年底選得好，即便嘶聲吶喊「抗中保台」的老招，也無法挽回已經流失的2成年輕選票。可以預期藍營「地方包圍中央」的態勢必然成形，蔡總統提前跛腳的可能性大為增加，問題是面對大陸在兩岸關係上越來越強勢的主導地位，在習近平第3任期於2027年屆滿之前，台灣在2024年大選是否可能發生第4次政黨輪替，以避免台海戰爭的發生？

誠如前國安會祕書長蘇起所言，倘若中美談判這條路走死了，在師出有名的情況下，北京將於5年內以武力統一台灣。因此，台灣最好避戰的方式是不要給大陸任何藉口發難。然而民進黨政府與美國國會合謀力推的「台灣政策法」卻正在製造大陸武統的最好藉口。有鑑於此，2024年的總統大選，藍綠白三股勢力對決的主要議題恐怕就在於問選民：戰爭或和平，你要哪一個？

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）