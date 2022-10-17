中共總書記習近平在二十大提出「中國式現代化」方針，並上升為「中心任務」。對同屬中華民族的台灣而言，「中國現代化」一詞耳熟能詳，甚至可以說，台灣經驗就是中國現代化的典範。習近平提出「中國式現代化」願景，將為台灣參與大陸現代化過程提供舞台。

台灣可以有貢獻

中共二十大報告之所以受到世界高度關注，是因為大陸已成為全球第二大經濟體，未來的政治、經濟路線，將深刻牽動地緣政治格局和各國的發展與安全情勢。大陸1979年啟動改革開放，帶動經濟起飛，是以美中交好、中共向西方拋出橄欖枝為前提。隨著西方政治菁英認定，市場經濟紅利無法換取中共自由化，美中關係急劇惡化就成為必然。

習近平在二十大重申深化改革開放，展開「中國式現代化」大旗，強調必須堅持中共領導地位、堅持社會主義，並用「更加成熟、更加定型」8個字描述過去10年加強黨政集權的過程。換言之，大陸未來的發展在政治體制上一定與西方偏好的方向南轅北轍，即便「中國式現代化」仍然需要經濟建設、吸引外資、鞏固外貿與維護和平國際環境，但很難說服西方政治菁英改變對中國大陸的戰略認知。

美國拜登政府最新公布的《國家安全戰略》，及殺傷力極強的對陸晶片制裁措施，正代表在西方國家眼中，進入第3任期的習近平將是更大的威脅和挑戰。這種不安全感反射回大陸，更會加大對所謂「新型舉國體制」的堅持和投入。二十大報告中，習近平提出「製造強國、航天強國、網路強國、數字中國」的目標，無一不圍繞高科技競爭，尤其在敘述未來執政路線時，將科教人才部分提升到僅次於「經濟高質量發展」的第二位，對台關係仍然放在相對後面的位置。

政綱論述的次序反映習近平對施政優先性、急迫性的思考。北京深知「中國式現代化」首先是物質層面的現代化，意味要掌握最先進的科技和產業。美國對大陸晶片「卡脖子」，目的在確保在人工智慧與超級運算上的優勢，核心考量還是防止大陸超高音速武器研發超過美國。大陸本土晶片自給率不足兩成，不久前「晶片反腐風暴」更曝露「新型舉國體制」的弱點，掌握晶片先進製程技術與人才的台灣，未來的角色更加敏感。

兩岸融合賴和平

圍繞稀缺資源的分配、爭奪和戰爭，是人類文明史的永恆主題。台海緊張情勢在短短幾年內飆升，不再只是統獨意識形態之爭，美國和國際因素的介入也不應以簡單的「以台制華」解釋，台灣引以為傲的「矽盾」成為各方爭奪的稀缺資源，反而變成可能引爆戰爭的導火線。但不要忘了，台灣之所以能成就「晶片奇蹟」，正是憑藉中國人傳統的智慧、好學、勤勞，以及在西方社會開放交融過程中學到的創新精神、科學知識與運營思維，這不就是「中國式現代化」的典範嗎？

台灣深度參與中國大陸現代化，早已是既成事實。過去40年赴大陸投資的台商，從傳統製造到高科技產業都能與時俱進，創造出兩岸共榮大局。即使2016年蔡政府上台，6年來台灣對大陸與香港出口金額持續增加，其中以電機類產品為主，對大陸出口金額占比從56%升至68%，電機類中的積體電路占比由15%增加到56%，足見台商與時俱進的能力，及台灣高科技產業對大陸的重要性。

正如張忠謀的警告「兩岸若開戰，台積電將被摧毀」，唯有和平穩定的兩岸關係，台灣科技產業才可以與大陸更深度的融合，大陸追求的「中國式現代化」才會更加順利推進。反之，台海若爆發戰爭，台灣生靈塗炭，大陸現代化進程也將因而中斷，將是中華民族兩敗俱傷的悲劇。中共二十大報告確立了「中國式現代化」的中心任務，對台工作將以此為中心。台灣若能主動參與「中國式現代化」，大陸願意謙虛面對台灣經驗，將是中華民族創造富而好禮、強而有信的人類新文明關鍵所在。