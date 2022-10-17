有一個大問題，經常被兩岸問題專家或兩岸同胞忽略。那就是「兩岸1949年的內戰結束了嗎？」其實根本沒有結束，想想，1949年10月1日，毛澤東在天安門高呼「中國人民站起來了」。就在當年的年底，大陸就發動了金門古寧頭的解放戰爭，一心想解放金門，然後繼續解放馬祖、澎湖和台灣，但是沒有結果。

緊接著9年後，也就是1958年又發動了金門823解放戰爭，也就是繼續古寧頭解放戰爭之後的戰略，但也沒有如願。

之後又進行了許多大大小小的戰役，包括後來的「單打雙不打」，這一段時期，可以說是內戰尚未結束的武力統一台灣時期。但是在自從蔣經國執政期間陸陸續續的有密使來往大陸談判兩岸的融合，這個時期我們仍然可以說內戰尚未結束。不過可以說已由「武力統一時期」轉化成「和平統一時期」。

但世局多變，台灣在安定的生活中謀求經濟的發展，慢慢的忘記了內戰尚未結束的陰影，尤其是開放黨禁，民進黨執政後民心大變，當年居安思危、苟延殘喘的古寧頭、823等等的頑強抵抗的歷史漸漸淡忘，於是民進黨喊出了「一邊一國」，甚至說自己不是中國人，連國民黨都把當年孫中山的統一理想以及憲法的統一目標也忘得一乾二淨，甚至還提出了「不統不獨不武」的口號。但值得一提的是，1991年台灣還提出了「國統綱領」，但被阿扁執政時否定，馬英九重新執政，仍然束之高閣，讓「協商統一」的美夢成為泡影。

講到這裏，我請問大家，此時的中國大陸，早已經從一窮二白邁進了今天即將成爲世界首強之國，面對著內戰尚未結束的台灣殘局，能置之不理嗎？那麼，今天我們就回歸到昨天習近平二十大的講話，他發出了內心最誠摯的聲音。他說，堅定不移推進祖國統一大業，我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

但是，習近平還軟中帶硬的補充，我們堅持以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。這針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大的台灣同胞。

現在讓我們回到現實，如今甚囂塵上的2027年要處理台獨問題，台灣該怎麼辦？該誓死抗爭，讓年輕人上戰場，或全民皆兵，讓台澎金馬都變成過去金門的古寧頭、823大戰場嗎？

絕對不，因爲我們每天都在看俄烏之戰活生生的影片，現在只有一條路，是我們台灣求生的唯一選擇。那就是重回蔣經國晚期未完成的願望，兩岸融合統一談判。2300萬同胞啊，讓我們一起面對「一國兩制台灣方案」，包括九二共識中未談成的國旗、國號等等問題，那絕不是赤化，更不是台灣人民生活完全改變，而是我們即將和邁向全球最強大的中國，融合在一起，做個堂堂正正的中國人，我們可以過著不必舔美、媚日，最有尊嚴、最富強、安樂、自信和驕傲的生活，有什麼不好呢？（作者為前立法委員）

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