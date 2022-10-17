16日大陸的20大成功開幕。重點在於由習主席再次堅定宣誓，將以最大誠意，盡最大努力，爭取兩岸的和平統一；然而在兩岸必然統一也必將統一的明確態勢之下，並不放棄其他選項。

一如所料，台灣方面老調重彈，回應以所謂的維持現狀的民主自由，並堅決拒絕一國兩制。如此落差如何解讀？如此僵局如何化解？以近年以來的發展態勢對比，兩岸早已過了黃金交叉，台灣自身停滯虛耗，普遍感到前途茫茫。

舉世矚目的台海情勢與兩岸關係，當然有著現狀之下的深層含義。概略而言，台灣緊跟美國的資本主義，個體意識高張，九零後的年輕世代與南台灣的質變已然清楚呈現。而堅持中國特色社會主義的大陸，集中體制優勢辦理大事，已然超英趕美，邁向民族復興。兩岸融合與未來統一，可以簡單解讀爲在建構充實載體條件下，如何將集體意識與個體意識予以調適融合。

我們一貫認定，也有法理基礎，並經大陸數度宣示，台灣問題純屬內政，和平統一的主要挑戰乃在民族內部。30年來，不成熟、不適切的西方民主導致了台灣的變遷異化，以筆者在南台灣課堂的長年所見，2/3的南部青年官員不知大陸曾經改革開放，再不處理將積重難返，治絲益棼。

如同孫中山百年前的洞見明察，民生發展乃是社會進化的重心。以大陸眼前處處可見的發展成果，加上30年、70年、百年來的歷程展現，加以城市地區經社融合，民間產學對接操作，並不困難讓島內青年世代，基層民衆與南部同胞，認識感受來自祖國大陸的關懷重視，與應由之徑的前景利益，如此將是釜底抽薪，一步到位的根本之計。

三年疫情將於明年過去，希望兩岸融統的歷史大幕，得以接續開啓作進島內。如能確實爭取同好，當然有利兩岸早統，也將引領全球人類，走向中華民族早已繪就的大同社會。（作者為台灣孫文南院院長）

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