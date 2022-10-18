秋收時節，浙江省衢州市衢江區黃壇口鄉一畝耘心自然農場日頭正盛，金黃色的稻田格外耀眼。見到人稱「二叔」的許天祐（以下簡稱：二叔）時，他正張羅著學員們吃午飯。

在短視頻平台，這位年近七旬的台胞因分享20年來在大陸從事有機農業的經驗，吸引超40萬名粉絲關注。2021年至今，已有全中國各地的上百名學員慕名前來向其學習有機農法，二叔則選擇免費教學。

「我現在所做的，就是讓新農人進入有機農業的時候節省時間，不要再走彎路。」他吃著飯說：「這能降低有機農業的成本，讓更多人吃得起健康、平價的有機食物。」

二叔的夢想源於一場「中年危機」。

1955年，作為家裡第二個孩子，祖籍江蘇的二叔在台灣高雄出生。世紀之交，在遊歷不少地方、做過多份工作後，「二哥」變成「二叔」，人生的不安定帶給他「危機感」。

彼時，台灣有機農業的發展如火如荼。二叔在報紙上瞭解到相關訊息後越看越有興致。「覺得這個東西很好，可是我不會。如果不去碰它，我這一輩子大概就只是喜歡。」他心裡這麼想。

2002年，二叔隻身來到有機農業前景廣闊的大陸，尋得福建漳州的一方田地。經歷種糧食顆粒無收、種菜滿是蟲害的「無數次」試錯後，他通過學習實踐摸索出一套實用的有機農法。其核心理念在於：尊重自然、敬畏土地。

「土壤是有生命的，不能只想從田里頭得到東西，卻不去回報。」二叔說。

他解釋道，許多種田的人為了增加產量，使用的化學肥料逐年增多，土壤卻「變得像石頭一樣硬」，生命力大大下降，農作物也大不如前。想要恢復地力，惟有用有機質改良土壤。

2015年，二叔應友人邀請來到衢州，一同創辦一畝耘心自然農場。七年間，他和工人種下水稻、蔬菜等農作物，不用化學肥料、化學農藥及除草劑，結合傳統農業理念和現代有機農法「療養」土壤。

午後，二叔帶著學員們走到田間，邊講解、邊製作有機堆肥——自行生產市場價昂貴的生物菌肥，是他降低有機農業成本的公開「秘訣」。

數據顯示，在生物菌肥作用下，農場土壤的酸鹼度從最初的4.5至5改善到6至6.5，更加適宜農作物生長。「你看，我的手可以直接插進土裡。」他演示著說。

不多時，學員們四散開來。有的堆肥，有的噴灑生物菌肥，有的搬運曬好的稻穀。機械化的生產方式在這裡被刻意避免。

「(學員)來的第一天，我就會把生物菌肥配方教給大家。接下來你可以幹活，也可以看，甚至可以走。」被問及教學內容，二叔揮著因為接觸菌肥而長滿黑色紋路的手指，語氣一頓一頓地說：「生產(生物菌肥)很簡單，運用很複雜。如果不去動手，只是想學配方，走了後再打電話給我，我是一概不接。」

現場實踐的學員中，有在陝西種艾草和葡萄的趙景，在海南從事水產養殖的舒曉君，在浙江東陽種桃子的樓海忠……用對土地更負責的方式種出健康的農產品，是大家共同的希望。

「我以前種水果也噴化肥農藥。如果6年前(從事農業時)認識二叔的話，我不會這樣做。」已是第三次前來學習的樓海忠說：「我要種出更健康環保的水果。」

夕陽已至，二叔開啟了一場介紹農場的直播——一年前，基於「推廣有機農法理念」的初衷，他拍起短視頻，還在今年「試水」直播。二叔期待，未來能和學員們一起推動有機農業的普及，修復自然生態。

「我一生沒能養育孩子。是它告訴我，有機農法就是(我的孩子)。所以我就在安心做這一件事，我的餘生也只能做這件事。」二叔指著天空對記者說。（張斌/衢州）

（本文來源：中新網）