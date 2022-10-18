中共面對國際局勢及內部環境急劇變化，無論是美國印太戰略圍堵、中美貿易戰、俄烏戰爭及全球疫情衝擊，或動態清零政策造成經濟遲滯性發展、社會穩定性降低，皆展現「保持戰略定力」，以維護其國家尊嚴和核心利益理念。尤其台灣社會充斥激進台獨訴求、「抗中保台」氛圍，蔡英文總統由倡議「兩岸互不隸屬論」、「大陸別國論」，及民進黨內外激進獨派推動台灣正常國家運動，導致「漸進式台獨」似有趨向「法理台獨」風險。

無獨有偶，美國基於全球霸權地位維護，極力壓制中國戰略機遇發展期，對中實施印太戰略、允許眾議長訪台、高層官員及國會議員頻繁訪台、制訂台灣政策法及對台增加軍購，從力挺台灣到「武裝台灣」，美國的兩岸政策逐漸從「戰略模糊」走向「戰略清晰」。是故，中共控訴「台獨」勢力和外部勢力聯手，插足干涉純屬中國內政的台灣事務，宣稱要「堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭」，展示「維護國家主權和領土完整、反對『台獨』的堅強決心和強大能力。」

換言之，中共固然宣稱台灣問題是內政、中國人議題；但從全球霸權爭奪賽來看，台灣問題已實質成為中美龍鷹競爭大局中，最難以踰越課題。二十大政治報告其核心內涵即是「反分裂」與「反干涉」，前者針對台獨，後者是針對境外國際勢力，兩者又彼此交纏。台灣問題因「外部勢力」的外在干涉，及「台獨勢力」的內在分裂活動，彼此相互交纏更凸顯異常複雜性，阻礙中國國家統一及民族復興。因此，反台獨及反干涉涉及中國夢的踐履。

二十大政治報告中宣稱「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。」，「堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。在此強調爭取和平統一前景，固然「和統」仍為對台政策「主旋律」，但也有「武統」其可能性增加。同時，對少數台獨分子及廣大台灣民眾，採取區隔性原則及分別對待，宣稱這是針對外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其活動，「絕非針對廣大台灣同胞」。此為「更寄希望於台灣人民」的戰略轉移，不再「寄希望於台灣（民進黨）當局」。換言之，大陸當局將廣大台灣民眾視為統一戰線拉攏對象，集中精準打擊台獨勢力。

蔡英文總統執政後，拒絕接受「九二共識」，兩岸當局欠缺此政治基礎，致中斷雙方對話及協商。這改變既往馬英九執政採取「友美和中」均衡戰略，轉為「聯美抗中」失衡戰略，此「一邊倒」外交路線鑲嵌於美國印太戰略，使得「台灣問題」性質由「內政層次」質變為「國際因素介入」。大陸當局批評台灣採取「倚美謀獨」、「以武拒統」之「抗中保台」路線；美國則是採取「印太戰略」及「以台制華」、「聯台制中」。「抗中保台」路線與「印太戰略」彼此鑲嵌接軌，最終形成「台美勾連」戰略合作夥伴關係。

從川普政府主政時期，美國白宮及國務院一系列政策及講話、高層來台拜訪；甚至到拜登政府主政，儘管對中共提出「四不一無意」，但卻前後四次宣稱防衛台灣、爆發眾議長訪台及醞釀通過《台灣政策法》，視台灣為準盟國關係，這些政治行為一再刺激中國敏感政治神經。台灣問題在中美兩大國戰略對峙中，已徹底發生根本性質變；大陸雖表面上宣稱台灣是中國「內政問題」，實際上卻是充滿複雜國際政治角力問題。

台灣問題在「美中戰略競爭」大局及兩大霸權國全球治理爭奪賽當中，已不是單純的「一國兩區」性質的兩岸關係，而是台灣是否已成為西方國家阻擾社會主義現代化強國、國家統一及民族復興之「馬前卒」角色。國際力量明顯介入中國統一及民族復興過程，使得台灣問題日趨複雜性，實際上台灣不再是單純的中國或兩岸的台灣，而是深深涉及強國間全球霸權爭奪賽而不可自拔。

就此而論，台灣夾在兩大霸權國間，稍有不慎恐成「明日烏克蘭」。

綜上所論，影響中國統一發展的關鍵干擾因素，主要是台獨分裂主義及美國等境外勢力，介入兩岸統一歷程。美國採取一系列「挺台」做法，確實助於獨派政黨及政府強化「抗中保台」路線，採取僵化「倚美謀獨」、「聯美抗中」失衡戰略，及強化獨派「以武拒統」的憑藉。

習近平在二十大報告中，明列解決台灣問題、實現國家完全統一，為中共黨歷史任務，是實現中華民族偉大復興的必然要求。同時，又提出堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，推進兩岸統一大業。在習近平未來五年主政下，台灣被逼統的壓力及可能性將越來越大。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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