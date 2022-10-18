2022年9月27日個人受《台北論壇》董事長蘇起教授的邀請，就「解析潛艦國造目前的問題」，進行2小時的演講。一位麻將館郭姓老闆於會末，突然出現會場後方，滔滔不絕侃侃而談有關現行潛艦國造不為人知的內容，不僅僅令人意外；而在其大放厥詞之後，卻又迅速閃離，未能給予現場主講人反駁和與會人員、記者提問的機會！就其對於現行潛艦國造相關論述，個人有系統地分析如下：

針對演講內容所指出關鍵性的三項紅區裝備：「誘標與反制系統、絕氣推進系統（AIP）、吸音塗層與消音瓦技術」等，其首先強調誘餌絕對會有，其次潛艦所使用的絕氣推進系統（AIP）則是「鋰電池」，而帆罩的消音片也必然會貼，此三項通通沒有問題。其實類似這樣名單上的所有紅區裝備，在全世界各國的出口列表上，輸出都會標註並不難查知，只要沒有標註，其實就表示有疑問。

對於預算執行的部分，郭先生闡述係由以色列與英國所合組成的GL公司，針對潛艦國造的技術進行指導，前前後後來台近58位，並由英國退役准將與澳洲水下動力學的博士（號稱潛艦之父）共同參與指導；所花年度預算費用約40餘億台幣，皆依照年度預算編列使用。

其次，其指出潛艦國造自設計、研發、安裝和製造的過程，都是採取三班加緊趕工的情況。殊不知這樣的情況，才真正令人擔憂，一個從無到有的複雜潛艦技術和建造，理應一步一步非常小心地推進，而非因應可能的政治層面或是意識問題而揠苗助長。

再者，其保證明年（2023年）9月一定下水，且每一個船段的裝備測試與結合，在年底以前絕對可以完成；但這個問題目前誰也無法保證，即使是國防部、海軍司令部與台船公司的公開論述，都是依據計畫時間執行；他卻能夠公開保證一定下水，這顯然違反技術層面的嚴謹考量，殊不知這是否可能又是政治層面的高階指導，或是其自己肆意妄想的作為呢？

目前全世界現有柴電潛艦的主機，有近70%以上都是使用德國MTU公司所發展的潛艦專用型主機（其與水面作戰艦所使用的軍用型和商船所使用的商用型截然不同），然就潛艦國造所使用的主機，郭先生直言絕對不是MTU。對此，問題可大了，潛艦不是隨隨便便就可以使用非潛艦專用的主機，此差距可能會造成潛艦自身操作上的問題。

其指出曾經有二批政黨人士，前往台船看過潛艦國造的情況，其中包含已遭解除職務的前立法委員陳柏惟與前國民黨主席江啟臣委員；然此類行程與訊息，目前各家媒體和記者均未曾報導過，真實性則有待查證。

郭先生形容現行所有人就如觀看隔壁棟的大樓正在進行建築，大家都在猜測其內部建設到底是甚麼而不得而知；惟郭先生殊不知此棟大樓是台灣人民的血汗錢所出資建設，我們豈能完全不知其建設的基礎、節點與過程，憑甚麼我們不能知道是否安全？

其一直強調很多裝備都是其主導空運進台，完全不能夠公開否則就進不來。然其實他完全且刻意迴避主講人所述；主講人內容絲毫未要求公開裝備來源與資料，主要就是針對關鍵節點非涉及機密的進程，必須公開讓台灣所有關切潛艦國造的人民有信心，如這般重要的「安龍典禮」，完全不涉及機密的儀式；既然其揚言潛艦國造全面如此順利，那又如何不能公開展示。郭先生刻意扭曲說是否要在透明玻璃內建造，其實就是刻意迴避所質疑的關鍵問題。

此外，就其現場所說的，這位麻將館老闆強調很多資訊他知道但你們不知道，其所知的「極機密」訊息甚多（其強調沒有任何身分與任何職務），絕非立法委員、媒體記者與一般人專業學者所能知曉；立法院馬文君委員依據所收到檢控的16支錄音檔，已於2022年1月11日逕送檢調單位進行徹查，特別是這關鍵的16支錄音檔，存在其和技術顧問、台船人員的私下談話，內容包含親口批評「GL是詐騙集團」；在此期間本應依據調查不公開的原則，惟其本身就很可能是涉及此案的重要關係人。對於洩不洩密，竟端存在於其自我的認知上，實在令人難以想像。

最後，在論壇結束後當日，海軍司令部即迅速發出新聞稿，以「自稱專家、歷練不足、潛艦專業學養有限」等進行反擊。對此，個人在演講的簡報中，就已經明確闡述10年來的研究從不以「專家」自許，可見海軍司令部連演講內容都未曾仔細看過；至於以歷練不完整和潛艦專業素養不足，那是否可擇期於立法院公開進行辯論挑戰。不過，這則新聞稿於隔日就予以撤銷，不禁讓人質疑這則新聞稿，到底是海軍司令部或國防部之意，或者可能是上層強勢要求所發？惟如果可能是配合麻將館老闆所言後續進行的清算，那就真的讓人對於此間的關聯性驚訝不已！

（作者曾任潛艦兵器長、作戰長、輪機長與潛艦訓練中心教官、博士）

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