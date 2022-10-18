民眾黨近日衰事接二連三，先是蔡壁如因違反學術倫理，遭撤銷碩士學位，只得趕緊辭立委以免耽誤民眾黨年底選情。數日不到，柯文哲又因南下輔選期間北市豪雨成災，遭致批評怠忽市長職守。然而真正嚴重的是，一場雨又讓柯露出酷吏本性，欠缺領導人應具備的寬容情懷，台北市民給柯文哲八年時間修煉領導人品格的試煉，苦心至此確定付諸東流。

「民可以樂成，不可與慮始」，當領導人的責任是讓民眾對其作為滿懷信心與希望，而不是讓民眾擔心怎麼辦。孔子也說:「民可使由之，不可使知之」。普羅百姓本就欠缺大局思維，因此領導人該做的是和百姓共享成果，而不是和他們講道理。

但看到柯文哲的態度，不僅是無法帶給市民信心，還在跟民眾講起大道理，大大看輕了市長的天職。遭質疑豪雨成災去輔選時，仍堅稱他的「SOP論」。甚至士林百齡橋數十台車輛全成泡水車，柯竟說：「國民要對自己行為負責，已通知不移走，反過來叫市府賠償，哪有那回事？」尤其災後去視察水門，仍堅稱是「出來給大家看一看」，戲稱自己是在「作秀的說明」。

誠然，柯認為市政機器不因市長在不在而停擺；泡水車不全然是市府責任；與視察只是作秀，眾多說法皆有其道理。然而柯文哲也應反思，當其他縣市首長甚至歷任總統，如在遭遇重大災情時，口出與他一樣的輕佻言詞，柯文哲聽得進去嗎？百姓聽得進去嗎？

如果柯文哲說的對，那市長是否也不用民選，直接官派即可？反正官派市長只要講道理，相對不需要對民眾的情緒負責。如果柯文哲說的對，那全國買房在低窪地區的民眾，是否也應排除在救災與淹水補助的範圍內？誰叫他們自己不做功課要買在易淹水處。如果柯文哲說的對，直接把政治人物出來勘災概化為就是作秀，那縣市首長颱風天乾脆在家放假即可，反正都有SOP。

柯文哲壓根沒把領導人應該具備的，對社會起到言行教化功能當一回事，甚至遇事竟怪起百姓來；經常以機械式思考的邏輯，想當然爾的來面對複雜的百姓情感。坦白說，柯文哲絕對會是一個極佳的部門經理人或科長，只負責管理細部事務，但要他當領導人，將是一場災難。更可怕的是，他還是心心念念後年的總統大選，光想到2024以後的台灣總統會講出這些話，就教人不敢想像。

而作為柯文哲接班人的黃珊珊，居然也跑去勘災，明明柯文哲都說有SOP，何勞市長候選人也去勘災，難道是在忤逆柯文哲的政治人物勘災就是作秀的說法？更可笑的是，對於蔣萬安遲來勘災現場；黃珊珊竟說衝第一線是自己向來習慣，可協助溝通反應、也不會打擾救災工作，暗酸蔣「看現場並非每個人習慣」。柯、黃兩人互相打臉的做法與說法，是否像極了柯文哲曾說的：「神也你，鬼也是你？」這句台語俗諺？

經過這次水災，只怕柯文哲會與2024當選這件事漸行漸遠。然而，一旦黃珊珊年底當選北市長，則非常讓人擔心她會從柯文哲這些言行邏輯得到靈感，日後遇事也開始檢討市民。如是，台北市民只能自求多福了。（作者為自由撰稿者）

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