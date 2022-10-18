美國持續擴大對大陸貿易與科技制裁，高度依賴三角貿易的台商，將承受重大衝擊。最新一輪出口管制措施，規定若未取得美商務部許可，不得將擁有美國技術含量的半導體產品與相關生產設備出口至大陸，同時禁止美國公民與永久居民為大陸晶片製造商提供技術支援。固然美國相關企業將受影響，但台灣半導體廠商才是最大受害者。過去辛苦建立的兩岸供應鏈紅利將完全消失，在沒有其他選擇情況下，等同逼迫台商從大陸出走。

加速轉型分散布局

根據財政部統計，2021年以積體電路為主的台灣半導體產品出口，占整體出口比重約36%，其中60%出口至大陸，美國出口管制禁令將是台灣的災難。接下來不只生產投入的貨源難以確保，連技術與人才都可能因此斷鏈。難怪以台積電為首的相關半導體類股，從上游到下游，股價紛紛重挫，無一倖免。市場投資人，尤其是外資，用實際行動對台灣半導體產業投下不信任票。

面對持續升溫的中美對抗與台海緊張情勢，有如夾心餅乾的台商，很難再像過去那樣，把大陸簡單當作生產基地，透過保稅交易下的外銷出口模式，就能輕鬆獲利、站穩腳步。現在台商要思考的是，如何調配產能、分散布局、甚至是加速轉型，才能在中美與兩岸日益加深的對立氛圍中存活。

工總針對大陸「有根台商」的一份調查報告指出，只有不到1成（9.3%）台商希望轉移大陸產能或供應鏈，但想要增加大陸以外地區投資的台商，比重卻逼近7成（66.3%）。這個數據背後，代表大多數台商並未看壞大陸市場，基於供應鏈完整性與生產環境考量，選擇留在大陸，不會輕易撤走，但受到中美衝突加劇、兩岸氛圍不佳影響，又不得不分散風險，因而「中國+1」模式策略布局，藉此分散市場風險。

台商為了生存，海外布局的策略與時俱進，不再集中於單一生產基地，而變得愈來愈加多元，在商言商，不是壞事。不過，若單純考量降低營運風險，至大陸以外地區投資並不是唯一選項，就地轉型升級或多角化經營，也是分散風險的方法。不管是對大型、中型或小微企業而言，都是如此。更何況，轉移產線或供應鏈所需付出的巨大成本，對絕大多數小微台商來說，根本就力有未逮、超出自身能力所能負擔。

參與融入大陸市場

也因如此，撇除受迫於美國壓力或有能力遷廠的中大型台商不談，小微型台商應該思考如何加快轉型腳步，參與並融入大陸市場。大陸現正積極建構內外雙循環新發展格局，將投入大量資金、人力與資源到內需市場。對許多原本就鎖定內需市場、以內銷為主、在地服務的台商來說，是不容錯過的千載難逢機會。對以出口為主、依附於大型台商龐大供應鏈體系下的小微台商而言，在難以跟隨大型台商出走的前提下，更需加速往內需市場與服務方向轉型，甚至融入在地的供應鏈體系。

不乏成功的案例可做為借鏡。譬如，在上海深耕超過30年的悅心健康集團，原以建築材料生產與銷售為主，隨著大陸經濟朝向內需轉型，加上健康消費與養老觀念升級，遂於2015年跟著大陸政策方向，切入大健康產業，搶占醫療養老改革的紅利，如今成功在上海醫養體系取得一席之地。再如，原以外銷大型聖誕飾品給海外零售商（如沃爾瑪及宜家等）為主的東莞聖裕食品，同樣也跟著大陸經濟結構調整腳步，成功轉型為面向內需消費市場的食品烘培業，現在大陸已有超過10家以上分店。

凡此種種，都足以證明，即使大陸經營環境在改變、中美貿易與科技摩擦在加劇、兩岸對立氛圍在升溫，台商也並非只有出走這個選項。更重要的是，台商怎麼因應這個大環境變化，適時做出調整。短期大陸經濟逆風不小，但長期來看，人口紅利仍在，龐大內需市場、完整供應鏈體系，都是大陸經濟增長的基石。面對大陸經濟轉型這場巨變，台商要把眼光放遠，不能陷入短期迷思。