近期全球半導體業不但需面臨科技產業景氣反轉，國際大廠乃至於台積電都開始感受到客戶砍單、庫存調整的情況，等同半導體業短期將告別先前的超級景氣循環週期而進入修正階段；更重要的是，全球半導體競合關係因美中對峙全面升級更趨複雜。

主要是2022年10月美方進一步將科技戰推向高峰，新的禁令不只對中國在先進製程技術的來源上進行斷流，人流方面也藉由美國政府禁止公民協助中國研發先進晶片而阻絕，更藉由掌握對於各供應國豁免權的權力施壓盟友，加速進行選邊站，顯然美國對於中國全面性封鎖的動作，連同美國自身的半導體企業、台、韓、日、歐等廠商，均嚴陣以待，當然中國半導體業者受到衝擊的力道仍舊是最大的。

事實上，美國對中國半導體的最新禁令要點包括擴大商業管控清單、使用外國直接產品原則打擊AI及超級運算、28家中國實體走上華為老路、31家中國實體列入未核實清單；而受到美國對中國制裁升溫，Apple傳出也將暫緩採用長江存儲的記憶體，避免觸及美方政府的紅線，此也代表美系指標性廠商也轉變供應鏈策略，盡量壓低紅色供應鏈的聲量，而鼓勵其他供應國加大在東南亞地區的生產比重。

整體來說，全球半導體供應鏈風險正在升溫，畢竟美中關係的不確定性高，短期內美國對中國科技產業的打壓將持續，半導體行業產業鏈更為破碎的風險加大，逆全球化的趨勢也更加確立。特別是中國半導體業依賴美國為主的關鍵技術、設備、材料等仍嚴重，被卡脖子的程度僅會持續加劇，主要是中國半導體業正處在發展的關鍵時期，很多領域處於起步階段或距離國際水準仍大，若後續政策扶植不及預期，行業發展恐面臨極度困難，預計中國半導體國產化在短期內的推進將停滯不前，更嚴重的狀況恐出現被迫倒退的局面。

而就台灣半導體而言，過去美中科技戰中，我國從中所取得左右逢源的轉單效應，隨著美方管制日趨嚴格，未來此部分的利多將出現縮減；而即便台積電南京廠已取得美國豁免權1年，可引進16奈米及其以上的設備，且現階段台積電直接出貨給中國AI及超級運算的客戶相當有限；但市場更加關注的是未來美方若對於AI、超級電腦等應用領域詮釋的範圍更廣，進而影響到美企晶片廠商的接單，則會間接連帶影響台灣半導體供應鏈的情況。

故目前我國半導體廠持續嚴陣以待，期望能以先進製程在全球無可取代的地位，在美中對抗中壓低對台灣的影響，並輔以最靈活彈性的策略，盡速調整客戶結構、應用領域。

（作者為台經院產經資料庫總監、APIAA理事）