俄烏戰爭已經走向長期化，儘管西方媒體成天在唱衰俄軍，卻似乎忘了歷史上俄國最擅長打長期的戰爭，而且目前是以1國對付包括美、英、法、德等30個國家之北約。勝負不再只是俄烏之間，而是俄國與西方之間的輸贏。雙方都不想輸，也沒有能力全勝，所以最後最可能停止在某種妥協的方式。

目前，俄國戰略目標非常明確，他們要併吞烏東地區，作為迫使烏克蘭中立化的手段。由於烏克蘭反抗激烈，造成俄國常備兵力不足以實現目標。此時，只有增兵加強作戰，或者動用核武。當時間拉長，西方就有可能被迫妥協。

事實上，西方內部對長期對策並沒有共識，至今只有一些前高官故作聳動，比如，前白宮國家安全顧問波頓說，如果俄國使用核武，美國會對普丁採取斬首行動。前駐阿富汗和駐伊拉克司令官彼得雷烏斯則表示，美國和北約可以把烏克蘭境內的俄軍以及克里米亞的俄國黑海艦隊，全部消滅。這些話在台灣網路新聞上都位居頭條。然而，他們的意思是北約準備和俄國全面戰爭嗎？北約計畫和俄國互相丟原子彈嗎？其實這類無聊的狠話，俄國人也經常說出口，像是把北約艦隊全部消滅，在倫敦和巴黎丟原子彈等等，只是這些話台灣這邊不轉述而已。

因此，情勢分析還是要回到現實，俄國準備用足夠的兵力占領烏東，用核武和北約互別苗頭，用能源打擊西方的經濟，影響西方對烏克蘭的支持，並造成其內部分裂。入冬後考驗才開始，歐洲缺乏能源，或者替代能源價格高漲，生產將受到重創。

今年，歐洲會面對最冷的冬天，被冷死的獨居老人人數將會創下新紀錄，必然會產生社會衝擊。一些大城市已經出現反對能源價格高漲的示威活動，英國新首相特拉斯才說要「對中俄強硬」，轉眼間本身地位就搖搖欲墜。德國年輕的女外交部長也說了類似的話，然而現在總理蕭茲卻要遠赴中國大陸，重修雙方關係。那些成天大言不慚要「降低對中俄依賴」的國家，遲早要向殘酷的現實妥協。

在這種情況下，稍早季辛吉所說烏克蘭割讓烏東給俄國的方案，或者馬斯克所提類似的說法，贊同的聲音會越來越多。至於美國，現在動不動就要支援烏克蘭多少億美元，同時又準備承受封殺中國科技所造成的損失，好像美國國庫的錢永遠花不完。這種全方位作戰只會更快消耗美國國力。內部經濟困境會造成政治權力的更動，第一個牽動的必然是最花錢的對烏政策。

簡單說，俄烏戰爭最有可能僵在目前的狀況，雙方軍隊在現有的戰線上纏鬥，俄國同時經常性對烏克蘭實行全國性的轟炸，削弱前線烏軍的戰鬥能量，同時用核武牽制北約。如此半年後，俄國與西方將逐漸精疲力竭，至於中國和印度，表面上中立，實際上樂於坐山觀虎鬥，看著俄國和西方互相折騰，弄到兩敗俱傷，他們自然而然順勢而上了。

（作者為資深媒體人）