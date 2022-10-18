尼莎颱風過境，政治災情慘重，「受災戶」是宜蘭縣長林姿妙，不但遭耍官威的行政院長蘇貞昌咄咄逼人，民進黨立院黨團竟化身網軍，作哏圖「院長問你台七線，縣長臉上三條線」嘲諷，搞得民進黨台北市議員王世堅都看不下去，痛批這些小編在幫倒忙！

蘇貞昌不論去哪裡視察，酷吏作風早已不是新聞。為了展現官威，他視察海關發飆、去醫院考問院長停車場有幾個車位、到學校就逼問教育處長校園種什麼樹？搞得行政官員面對蘇揆考問都如坐針氈。因此，蘇揆辯稱逼問林姿妙不是耍官威，反批這種批評是比病毒還毒的口舌是非，對此國人自有評價。

更可議的是民進黨立院黨團，呼應蘇揆洋洋得意的酷吏作風，快速作哏圖嘲諷林姿妙是沒有行政能力的三條線縣長，綠媒見獵心喜競相引用打擊林姿妙。被網友封為「民進黨良心」的王世堅，上節目時忍不住說出真心話：「小編真的是在幫倒忙，網軍、1450也恨不得挑起戰爭，效忠主子！」

王世堅沒有明說的是，民進黨立院黨團為何甘為網軍、淪為打擊異己的側翼？因蔡總統就是惡質網軍的始祖，2019年爭取競選連任時，透過網軍抹黑、造謠及攻擊黨內對手，打得賴清德公開求饒。蔡總統執政無方靠網軍治國，久而久之，衍生尾巴搖狗亂象。

年底選舉是歷來選風最惡劣的一次，台中市長盧秀燕對蔡總統說重話，期盼她約束網軍及側翼，不要濫用國家資源攻擊對手。盧秀燕的呼籲顯然白費力氣，因網軍屢嘗甜頭已成了不受控的怪獸，連民進黨立院黨團都不演了，公然升級為國家級網軍，遑論自我約束。