攸關數百萬勞工權益的勞動基金，今年累計前8月已虧損逾3200億元，縱然這與國際景氣下修有關，但外界質疑的是，勞動基金管理不當，且淪為政府護盤工具，亦是拖垮該基金績效的主因。

勞動基金並非單一基金，而是勞動部所管理的數個基金的統稱，包含勞工退休基金、勞工保險基金、就業保險基金、職災保護專款與積欠工資墊償基金，規模約在5.5兆元，其中以勞工退休基金最大，約有4.5兆元。根據勞動部勞動基金運用局的統計，去年整體勞動基金收益4511億元，收益率為9.65%。然而，今年卻大幅反轉，截至8月31日止，已虧損3204.6億元，收益率為負6.2%，由於全球景氣走向衰退，未來經濟沒有最壞只有更壞，預計年底就可能會將去年的收益全數吐回。

勞動部也列舉國際上主要股市與債券的表現來比較，例如MSCI全球股票指數今年迄8月底止下跌 17.75%，MSCI新興市場股票下跌 17.27%，台灣加權股價指數則下跌 17.14%；而全球債券市場則因各國加快升息腳步殖利率反彈而下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌 15.55%，證明其績效並不差。

依《勞工退休金條例》第35條第2項規定:「前項提繳之勞工退休金運用收益，不得低於以當地銀行2年定期存款利率計算之收益；有不足者，由國庫補足之。」勞退基金收益率不得低於銀行的2年定存，亦即該基金設定為長期穩定投資，與波動大的股市與綜合債券的表現相比較，意義不大。

在全球經濟持續下滑下，勞動基金收益衰退無可厚非，畢竟國外知名退休基金，如全球規模最大的日本政府年金投資基金（GPIF）、全美最大公共退休金基金「加州公務員退休金系統」（CalPERS）等也都呈現虧損。

但我國勞動基金已發生多次炒股弊案，9年來已有4起炒股事件，除代操勞動基金的基金經理人內線交易外，2020年間還爆發勞動部勞金局國內投資組游迺文組長，配合寶佳集團前執行長唐楚烈等人，指示代操政府基金的3大投信，利用勞動基金炒作遠東百貨股票，獲利5億3879萬。這些弊案或許只是冰山一角，顯示我國對政府基金的管理有重大的缺失。

此外，政府經常在特定期間釋出大量政府基金代操，以進行護盤，拉抬國內股市。例如，勞動部近期又將辦理新、舊制勞工退休基金111年度國內投資絕對報酬型委託經營計畫，總委託金額高達700億元。

年底正值九合一大選期間，政府選擇在此時釋出勞動基金，短期間內有可能拉高股價，美化台股，選前營造台股歌舞昇平的假象。不過股市終歸要回復基本面，政府反市場操作，等於幫外資、大戶解套，造成勞動基金虧損，政府還必須編列預算撥補，惡果最後將由勞工與全民承擔。

（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）