自民進黨完全執政、蔡英文總統權勢滔天這幾年來，年輕世代強大的支持度一直是綠營非常自豪的統治基礎；但也正因如此，民進黨這幾年不僅食髓知味，囊括政經資源吃相越來越難看，蔡總統在施展權力意志上，更是無所節制。在不斷挑戰年輕世代忍耐的極限下，終致面臨年輕世代開始反思、甚至反撲的臨界點。

蔡總統心中只有選舉

最近的兩個場景與言談，足可成為以上物極必反現象的顯例。一是中研院前院長李遠哲在受訪時坦承，針對溫室氣體排放議題，按目前的能源政策2050淨零碳排難做到，但蔡總統卻跟他說「2024年以後不是我的事」；另一個是審計部針對高端疫苗採購提出5大缺失報告，前中央防疫指揮官陳時中則回答「我已離開衛福部」。另外兩個李遠哲的感受更令人印象深刻，一是民進黨二次執政後，腐化的速度比過去更快，二是他已經無法與蔡總統溝通。

從李登輝到陳水扁，身披諾貝爾獎光環的李遠哲，堪稱是兩代總統的「國師」，從教育、文化到司法等國家重大改革工程，他都扮演了主導或參與甚深的角色；期間他對台灣發展的功過毀譽、尤其是教改導致如今高教的病態，社會自有評價，也非他自我推諉就能卸責。雖然他的聲望與影響力大不如前，民進黨未必把他放在眼裡，但作為長期支持、拉抬民進黨聲勢的這樣一位關鍵大老，他對蔡英文與民進黨的批判，仍然深具警惕意味與參考價值。

民進黨在蔡英文統領下的這幾年，幾乎已經和「雙標黨」畫上等號，無論是從萊豬的禁絕到開放、主張百分百言論自由到箝制異議、關掉中天新聞台，例子不勝枚舉，只要一句「時空環境不同」或是「為了國家安全」，就能顛倒是非。透過李遠哲之說，現在外界更驚愕於蔡英文的「2024年以後不是我的事」，顯然在蔡總統心中，她真正關心的只有下一次選舉的勝敗，而完全沒有下一代子孫們的福禍影響。

蔡英文的私下反應，如果真的是她面對國政規畫與治理的真實思維，絕對是台灣難以想像、更難以承受的災難。因為民主選舉都有任期制，每一位領導者也都有其施政特色，但透過代代接棒，才能創造國家長遠的利益與發展，如果每一任都是短線操作、竭澤而漁，甚至債留子孫、禍由後代承擔，這個國家必將各行其是，災難無窮。

挑戰年輕人忍耐極限

說起民進黨腐化的速度超快，其實並不稀奇，畢竟權力的大小總是與腐化的程度成正比，民進黨吃得越多越快，負面的侵蝕就會相應擴大，除非他只想自欺欺人，倒是李遠哲說已經無法和蔡總統溝通，直指盲點。從民進黨內、國會黨團到選舉提名，蔡英文的一言堂威權早已國人皆知，甚至不斷外溢到對整個國家社會的言論控制，諷刺的是，這還是那個說過「謙卑、謙卑、再謙卑」、「最會溝通的政府」的蔡總統嗎？而這樣兩副面孔的威權領袖，即使可以殺伐決斷地指揮網軍，又怎能被叛逆多元的網路世代長期接受？

參選台北市長的陳時中過去當防疫指揮官時開口閉口「我負責」，如今面對疫苗採購缺失報告竟稱「我離開衛福部了！」民進黨的甩鍋術難道離開職位就不用為執政錯誤負責嗎？反正我已離職，那是現任者的事，這和蔡英文的邏輯如出一轍；可以想見，掌權時的權力、資源與光環，我當之無愧，但等到我挾其聲譽轉換跑道時，如果碰上負面衝擊，那就不在其位、不關我的事了。

民調顯示，蔡英文在年輕族群支持度上有明確的流失現象，而在現實上，包括低薪、高房價等切身問題都沒有解決，加上兵役延長、能源短缺導致經濟受創的持續焦慮，都會使得年輕人開始反思「這一代的未來」很快就會成為「下一代的現在」，不能再做藏頭鴕鳥。蔡英文和民進黨的大甩鍋、炒短線、只顧現在勝負、不管未來成敗的施政邏輯，將在年底地方大選接受嚴厲檢驗，年輕世代的覺醒也將爆發。