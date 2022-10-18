中共二十大報告是一份對中國未來5年產生決定性影響，對中國未來30年發展產生深遠影響，對世界產生重要影響的歷史里程碑式報告。報告最核心內容之一，在於系統設計了全面建設社會主義現代化的宏偉藍圖，標誌著中國進入了全面建設社會主義現代化的新階段。

●什麼是「中國式現代化」？

報告指出，從現在起，中國共產黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

在此基礎上，報告提出了中國式現代化的5項特徵：人口規模巨大、全體人民共同富裕、物質文明和精神文明相協調、人與自然和諧共生、走和平發展道路；9項本質要求：堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義，實現高質量發展，發展全過程人民民主，豐富人民精神世界，實現全體人民共同富裕，促進人與自然和諧共生，推動構建人類命運共同體，創造人類文明新形態。

報告還對全面建設社會主義現代化國家進行了10個方面系統設計：高質量發展是首要任務，教育、科技、人才是基礎性、戰略性支撐，全過程人民民主是應有之義，全面依法治國是運行軌道，中國特色社會主義文化發展是重要內容，內在要求是人與自然和諧共生，戰略要求是國防和軍隊現代化，根基是國家安全體系和能力現代化，國際內涵是構建人類命運共同體，關鍵在於黨的領導與黨的建設偉大工程。

●為什麼是「中國式」現代化？

中國式現代化並非西方化，而是一條前人未走過的人間新路。「漫長的16世紀」以來，人類文明遭逢數千年未有之大變局，西方從人類文明列車後部車廂一躍成為火車頭，並進而宣稱有權利「為全人類立法」。在西方世界所展示的強大武力威脅、物質領先與精神優勢的壓力下，所有西方與非西方差異都被規訓為現代與前現代差異，其他國家要麼全盤西方化，要麼就拿不到登上現代化航船的船票。中國式現代化的成功大大打破了這種迷信，推動人們從幾個世紀的西方中心主義現代化迷思中真正祛魅，認識到所謂「現代性」不過是西方式現代化。中國式現代化屬於中國，同樣屬於世界，它開闢了非西方國家獨立自主探索現代化的新路，為其他發展中國家拓展了現代化新路徑，為人類實現現代化提供了新選擇。

中國式現代化是對「一統多元」傳統文明的「舊邦新造」。西方式現代化植根於西方文明母體，以至於有學者認為英格蘭具有橫亙一千年「現代性」長拱弧，這種歷史考察本身就反諷式地說明了許多學者所津津樂道的「現代性」在相當程度上不過是西方性。

中國式現代化是中華文明河流新的奔湧，而不是斷流，如同歷史上胡風西來、白馬傳經一般，現代西方文明的匯入，也只是拓展了中華文明的河道，使河水更加浩浩湯湯、橫無際涯，一往無前，創造出人類文明新形態。

「周雖舊邦，其命維新。」中華文明的基本特徵是「一統多元」，最大制度遺產在於「大一統」，被稱為現代政治制度的強大統一國家，在兩千多年前的秦帝國就出現了，難怪福山要說「馬克斯·韋伯定為本質上的現代特徵，秦朝如果沒有全部，至少也有很多」。而被稱為現代政治制度特徵「一種既集中又下放(devolved)的混合權力體系」，在中國歷史上早就出現了，就是「寓封建之意於郡縣之中」「皇權不下縣」。從這個意義上說，中國同樣具有橫亙數千年的所謂「現代性」。

1840年以來，各種走向現代的救國主張輪流登場，但都未能成功，這些方案要麼沒能真正革故鼎新，要麼摧毀了「大一統」體制，使中國陷入了一盤散沙、軍閥混戰的局面。新中國在更高水平上再造了「大一統」體制，為中國的工業化、現代化奠定了根本制度基礎，並使「一體多元」達到空前水平。一方面現代交通、現代信息技術，橫向到邊、縱向到底的強大組織體系，社會主義集中辦大事制度優勢等，使「大一統」體制達到了歷史前所未有的水平；另一方面，在「大一統」體制基礎上，通過民族區域自治、宗教信仰自由、市場化、社會建設、行政分權等方式使多元性同樣達到了空前水平。這種「一體多元」正是現代中國體制既堅強有力，又生機勃勃、充滿活力的淵源所在。

●中國式現代化「新」在何處？

中國共產黨的創立是中華民族發展史上開天闢地的大事變，是近代以來中華民族由衰弱走向復興的樞機所在。正是有了中國共產黨領導，中華民族才找到了一條通向現代化的光明道路。新民主主義革命勝利與新中國成立，為中國走向現代化奠定了根本前提。新中國成立以來，雖歷經曲折，但社會主義現代化目標是一以貫之的，是一個橫亙百年、分步實施的大戰略。環顧全球，難得的是，中國人一代接著一代往下干，一棒接著一棒往前跑，為了實現同一個目標而接續奮鬥，譜寫出一首百年長征的民族現代化史詩。

2022年9月，參觀者在廣東美術館參觀「嶺南新氣象——廣東喜迎黨的二十大美術作品展」。（圖：中新網）

中國式現代化是物質現代化、制度現代化、人的現代化三位一體。「落後就要挨打」，中國對於西方式現代化的第一痛感就是堅船利炮，就是中國科技的落伍。中國式現代化首先是物質力量現代化，從20世紀提出「四個現代化」，到中共十九屆五中全會提出要建設現代化經濟體系、產業鏈現代化、農業農村現代化、國防和軍隊現代化，二十大報告提出「沒有堅實的物質技術基礎，就不可能全面建成社會主義現代化強國」，都一再說明正是物質力量現代化才使得中國人能實現站起來、富起來、強起來的飛躍。

中國式現代化也是制度現代化。甲午戰敗之後，中國人的反思從器物層面進入制度層面，從而開始追求制度現代化。新民主主義革命的勝利剷平了地基；新中國成立後，中國人開始建設新的制度大廈，並經過改革與調整，逐漸形成穩定的四梁八柱；十八大以來，中共明確提出將社會主義制度體系自我完善及國家治理體系與治理能力現代化作為改革總目標。二十大報告又明確提出了國家安全體系與能力的現代化，正是社會主義制度優勢、強大的國家治理體系，支撐起了中國物質層面的現代化，進而支撐起中國實現社會主義現代化強國的目標。

中國式現代化還是人的現代化。新中國成立前，中國的人口預期壽命只有35歲，約80%人口是文盲。今天，中國的人口預期壽命超過了美國，達到78.2歲，人口預期受教育年限已達到14年，超過世界平均水平1.3年。人的現代化不只是個體現代化，而是人民現代化，人民不但在個體意義上變得更為獨立、自主，在整體意義上也更加凝聚成具有共同意志、共同行動的共同體。中國的社會並沒有變成一種「原子化的、各領域分立的、個人主義的」西方式現代社會，而是成為既個體自主又有機團結，既分工又緊密聯繫，個人與集體、國家命運相聯的新型現代社會。

2022年10月13日，媒體記者參觀採訪在建的北京城市副中心劇院。當日，中共二十大新聞中心為境內外記者組織北京城市副中心參觀採訪活動。（圖：中新網）

● 中國式現代化將如何開闢人類新路？

從世界範圍來看，中國現代化道路打破了三大迷思：第一是打破了發展中國家現代化的「玻璃天花板」。第二是打破了只有資本主義制度才能現代化的迷思。第三是打破了西方列強現代化過程中的「國強必霸」悖論。

中國式現代化將是社會主義現代化新路。中國通過發揮社會主義制度優勢，並吸納市場經濟等人類制度文明成果，已經創造了人類歷史上規模最大、速度最快、持續時間最久的經濟發展奇跡，以及社會保持長期穩定的奇跡。中國式現代化，不是建設西方式「昇平世」，而是要實現「太平世」，要從小康邁向大同。

美國是世界上最發達的資本主義現代國家，但在2021年，3位頂級富豪佔據了相當於其一半人口的財富。這些精英們雄心勃勃地要「向太空進軍」，要成為元宇宙的「新上帝」，與此同時，至少40%的美國人無法拿出400美元應急，有50多萬人流落街頭。中國式現代化不是要成為那種兩極分化的精英世界，而是要建設全體人民共同富裕的大同世界，這更為人類現代化提供了新藍圖。

中國式現代化將是命運與共的人類現代化新路。與西方式現代化不同，中國是靠十幾億人民的勤勞革命、創新革命而富起來的。中國不是「國強必霸」，而是「國強好仁」，沒有輸出戰爭動亂、輸出苦難，而是為世界創造巨大發展機遇，讓世界各國搭中國發展快車；沒有在世界上稱王稱霸、唯我獨尊，而是堅定維護真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體。中國式現代化走的是綠色現代化道路，構建人與自然生命共同體，建設美麗中國、美麗世界。根據有關研究，僅1990年至2016年間，中國對世界森林碳匯能力的實際貢獻率就高達247.1%。

2022年10月17日，媒體記者在北京市軌道交通指揮中心參觀採訪體驗模擬地鐵駕駛。當日，中共二十大新聞中心為境內外記者組織北京市軌道交通指揮中心參觀採訪活動。（圖：中新網）

西方人喜歡說「條條大路通羅馬」，中國人喜歡說「處處綠楊堪繫馬，家家門底透長安」。人類通向現代化道路不是單一的，現代化模式更不是獨一無二的，中國式現代化道路將為人類實現現代化提供新選擇，開闢出一條21世紀現代化新路，創造人類文明新形態。

作者簡介：鄢一龍，北京清華大學公共管理學院副教授、國情研究院副院長。從事發展規劃的政策研究與學術研究，承擔執行發展規劃多項重大課題，出版多部相關著作。從事中國道路、制度與中長期戰略研究，探索中國學術話語構建，出版多部相關著作。主要研究領域包括：五年規劃，中國道路、制度與戰略等。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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