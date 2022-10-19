民國98年的228，《聯合報》登了〈是非魔癡228〉一文，署名「范蘭欽」，此文為陳儀和蔣介石講話，說他們處理此事很對，唯一不對的就是對暴亂份子「太過寬仁」。這下使台灣主張民主的人炸了鍋，怎麼台獨、反中，早已成了政治正確的21世紀，竟然還有那麼反潮流，愛中國的人？

台獨恨的是你怎敢還在講、護中國憲法？「欽藍」恨的是你怎麼還在講「中國」國民黨好？你怎麼還愛國，不愛台灣？你吃台灣水，台灣米，怎麼敢如此激烈的反台、辱台？你不知道只有台灣才有言論自由？才有百分之百的自由？你對此不感恩，竟然辱罵台灣，贊成中國？這太可惡了。

很快，一天不到，這個人就被《自由時報》肉搜出來，簡直不敢相信，他是新聞局駐加拿大的宣傳組長，負責對外宣傳，竟敢叛國，為匪宣傳，更可惡的是，還瞧不起台灣人，挑撥族群，竟稱是高級外省人。

這個人，就是郭冠英。

然後，好似在廁所裡丟手榴彈，激起民憤，我就被從以為大概是給個申誡、記過等處罰吧？一路上升到威脅性命，撤職，沒收財產。連「中國國民黨」立院黨團都提案，要對我嚴懲。當然，會這麼無限上綱，還是因為我認罪態度不好，抗拒從嚴，不肯向善良的台灣人民道歉，不肯為我的國家認同道歉，還想保持個英雄的形像，不肯低頭。

這個事情鬧了7、8年，蔡英文深刻感到這是傷害人權與自由的大事，因此在她的總統就職典禮上，特別說出了那句感人的話：「在我任內，沒有一個人要為他的認同而道歉。」結果呢？我還是被要求要道歉，還是更被當作台灣省的人民公敵。

後來傳出的確切消息是，這些都是讀稿機的錯，本來「認同」那句話後面還有一句：「道歉也沒用！」

蔡總統一下眼花，沒看到這個金句。

過去十多年台灣的一切光怪陸離，假新聞、認知作戰、NCC、封中天、扼殺言論，詐騙，網軍、雙標、1450、網內互打，817，以疫謀獨、逼死官員、到這幾天的「王牌小編」陳屍河邊…，都可以在我的「國家認同」被迫害案中找到原型與影子。

我也因此，被鍊成了個英雄，最近楊丞琳吃不起海鮮暴紅，我也是因沒吃過蚵仔煎，被說是高級…而暴得大名。

但我這個首映劇有個賣點，是後來的都沒的，就是「飛車追逐」，這我也給成龍講過，我說我的英雄片中的這段，有極大的賣點。那段可以名為：「逃出怒海」。一起參與出逃的武之璋，則在當時就寫了：「大奔逃。3月31日桃園機場接郭冠英記實。」

8月19日我請洛杉基吃飯，因為他要去洛杉磯一段時間。我與洛杉基識就是看了他在聯合報的「補夢網」部落格、臉書，後來還有《中國時報》的文章。他也是用筆名寫文，文章又快又好，打擊台獨惡行極為有力，我就主動找到他，我才知他與侯冠群也識。但是他寫得太好，台獨以為洛是我的另一個筆名，在PTT、1450，一再如此說，洛有點困擾，他認為他文比我好，怎這些痞子老認為他是我呢？後來我就澄清了幾次，但是這些台獨就是不信，就是固執的說洛就是我，這就像最初我寫〈是非魔癡〉文，事實那麼清楚，說理那麼有力，台獨不但不反省他們的造謊之非，反而固執的認為我講的就是為中國辯護的洗白文，這也像三立把上海殺共產黨的影片說是基隆大屠殺一樣，三立已認錯道歉十年了，這醜聞大家都知道，結果蔡其昌做立法副院長，卻還在重復扯這個謊，擇惡固執。

也因為洛衫基文打獨太有力，台獨就用網軍檢舉，常把洛文在FB封殺，洛感極憤，幾次都封筆，他的粉絲一再勸他再寫。我想找出那我澄清的短文，很有趣，但一下找不到，反而找到了兩篇洛談他和我的文，這我都忘了。這兩文很好，我放在此文的最後貼出。

談回吃飯，我也請了武之璋，武又忍不住講他在13年前的英雄事蹟。洛杉基富正義感的性格，晚上馬上在臉書寫了這文：

昨晚參加晚宴，有幸與郭冠英及武之璋兩位作家兼歷史學家聊天，聽到許多不為人知的故事，包括228事件的歷史真相。

當年郭冠英在海外新聞局工作時，因為用筆名發表文章，自稱是「高級外省人」而被綠營圍剿追殺，逼著馬政府將郭開除職務，取消退休金，讓他當了幾年的遊民。

最可惡的是，他回到國內後，與武兄一同外出的消息被獨派知道了，竟然派出一群年輕獨派後面跟著三立新聞記者，搭乘民進黨車子尾隨堵車，然後對著這兩個半百老人一頓毒打，記者還用攝影機將武兄的胸部肋骨打斷3根，昏厥過去。

這段故事，現在說出來雖然雲淡風輕，但是可以想像當年獨派青年的凶殘與不顧什麼「言論自由」。外加鄉愿的馬政府與國民黨，竟然無人幫郭冠英說一句公道話，或者保護他，而是任由他被獨派青年追殺。事後想起來，真為他們感到害怕。

我忍不住戲稱，如果郭是今天民進黨的官員，自稱是「高級台灣人」，不但不會遭到統派攻擊，蔡EE及全黨同志，也一定保護他到底，成為獨派英雄。

只怪郭兄生錯年代跟錯人，幸好今天還能全鬚全尾地談笑風生，退休金也拿回來了，可以免於當遊民，總算是不幸中的大幸！

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】