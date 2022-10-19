民進黨台北市長候選人、前衛福部長也是新冠疫情防疫指揮官陳時中接受媒體專訪時表示，如果早知道會滿身箭靶，兩年前就不會接任防疫指揮官，因為他無法再次承受國人生離死別的課題。陳時中有此感慨，應該深思熟慮是否適合擔任市長。

陳時中有意角逐台北市長的傳言，早在他接任防疫指揮官前就已傳得沸沸揚揚。林佳龍一再表示要選台北市長，卻得不到層峰關愛的眼神，最終門票還是保留給陳時中，顯示出他的企圖心和民進黨對他的厚愛。陳時中認為近來對他的仇恨值高，是因疫情緩和後民眾情緒的反撲，只是沒料到會如此高，所以有不如歸去之感。然而，陳時中可能忘了，疫情也給予他無數的光環。

疫情期間，陳時中擁有的權力可說比行政院長還大，政府各部門的政策都要請示或以疫情中心的公告為標準，全國的作息完全聽命於他的指令，各縣市無不希望邀他造訪，民眾可以寬容他大口喝紅酒的場面，容忍特定媒體人早一步得到疫情消息，如果早兩年選舉他篤定當選。怎奈，防疫是一長期作戰，須經得起時間及空間的考驗。

當口罩需要排隊，當疫苗採購不順利，當民間捐疫苗波折，當高端問題浮現，當見不到親人最後一面，當快篩試劑缺貨，當各國陸續解封，國人第一個想到需負責的人當然是陳時中，更遑論採購疫苗文件保密期限的爭議。現在他代表執政黨選台北市長，當然要概括承受同黨人士對萬華疫情破口等與疫情相關的指控，一如他說身為指揮官會負起一切責任。疫情以來主要的染疫擴散都在他任內，他握有最翔實的疫情資料，自然有義務要說清楚外界對疫情時的任何疑慮，不能以已卸任船過水無痕。

如今，選戰才剛過半場，陳時中就對疫情指揮官一職表達後悔之意，如此一來，他更應該慎重考慮是否能擔起市長的大任。首先，即使是首都市長，其權力遠不如疫情指揮官。其次，市長要接受強大的民意監督，任何政策都無法滿足所有市民。再者，市長一任4年，最多可做8年，不若防疫指揮官可以隨時辭官。此外，市政繁瑣如牛毛，壓力來自四方。

「怕熱就不要進廚房」是對想從政者的告誡，自開始從政的那一刻起，所有放大鏡都在他身上，馬英九選上總統時，某政論節目主持人即說出「是驢是馬拉出來遛一遛便知，暗諷馬英九是虛有其表」。假設陳時中當上京兆尹，市政如麻，各方批評不斷，攻擊不停，他要如何應對，吾人不得不存疑，屆時是否又會說出不選市長之言，絕非現在一句責任來了我就扛，即能說服大眾。

（作者為致理科技大學副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※