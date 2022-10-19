美國國務卿布林肯日前出席史丹佛大學一場論壇時，針對台海現狀發表的看法引起各界關注。布林肯認為，北京不再接受所謂的兩岸現狀，可能加速兩岸統一的進程。在和平手段無效的情況下，北京可能採取脅迫手段，甚至進一步以武力達成統一目標。布林肯因此向北京喊話，希望北京能以和平解決爭端；美方也會堅決履行台灣關係法承諾，支持台灣的自我防衛能力。

然而話鋒一轉，布林肯在提出北京對台態度轉變的示警之後，卻也不忘重申美國的一中政策「不會改變」。而美國一中政策的核心就是和平解決兩岸分歧， 也就是說只要中國不以武力根本性的改變台海現狀，美國除了一直賣武器給台灣，也不會再做出任何舉動，更遑論介入台灣主權問題、替台灣撐腰。

自從拜登就任美國總統以來，就曾經四次公開表示，如果中國武力進犯台灣，美國將會協防台灣。然而美國白宮在事後，也四度「收回」拜登的說法，表示美國對台海事務的立場不變，只是想要確保現狀的維持與兩岸和平穩定。可是當美中之間從貿易到地緣政治的對抗愈發激烈，就算習近平日前在二十大表示會盡力爭取以和平手段解決台海爭端，卻也強調不會承諾放棄武力。

至於美國從眾議院議長裴洛西訪台至今，一方面好像對台灣釋出極大善意，白宮方面卻也從來不曾放棄對台灣說不清又道不明的戰略模糊政策。在不斷用台灣問題挑釁中國的同時，台灣也只能更加依附在美國的羽翼之下，在夾縫中求生存。而布林肯在近日發表的這番談話，又更進一步證實了拜登看似積極的態度背後，美國官方其實根本沒有改變過的台海立場。

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