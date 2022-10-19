柯文哲在10月15日晚上高虹安的造勢晚會表示：「我在新竹出生、長大，從新竹幼稚園、民富國小、育賢國中、新竹中學，一直到念大學才去台北。到現在，我的父母、弟弟、妹妹，都還住在新竹，這裡還有很多我的的親戚、朋友、同學。我是一個新竹在地的子弟，即使後來當了台北市長，我也常常在想如何讓我的故鄉新竹更好、更進步。」充分表現出對新竹故鄉的情感，讓現場的人動容，並在講述的過程中還忍不住停頓、眼眶泛紅，讓人分不清楚是淚水還是雨水。

鮭魚都會溯源返鄉，海龜生蛋都會回到原生地，這是生物本能的基因密碼，無法撼動。因此對於從小生長故鄉有認同感的人，不管什麼因素落腳在他方，聽到故鄉相關訊息總是會忍不住的留意，並期望出生地會有好的發展。所以柯文哲對於故鄉的反應，其實算是相當的正常，對於高虹安的期待與盼望，可說是「託六尺之孤、寄百里之命」；故鄉的鄉親未來發展、未來的身家，看樣子已經都一股腦壓在高虹安的身上了。

在過去台灣的政治文化中，不分區立法委員的概念是政治酬庸、沒有選票基礎，甚至還會被區域立法委員、行政院官員看不起。但是在今日，台灣民眾黨的不分區立法委員高虹安，因為認真、因為努力、因為用心，已經讓不分區立法委員成為一個新時代的典範，讓新竹市長選舉升級成為類總統選戰。

在過去新竹市的市長選舉在全國新聞，其實是沒有什麼版面的機會，但是很奇怪的這次不知道為什麼，新竹市竟然成為全國選舉的焦點。現在是民進黨全黨打一人，再加上國家機器、司法動員、行政情蒐、組織調查、網軍、側翼、名嘴，一起來抹黑、抹紅、潑髒水，讓過去高虹安的榮耀紀錄，在現在都被說成是問題重重。

因此也讓高虹安將成為繼柯文哲之後，第二個經過「三民主義」、「五權憲法」磨練的縣市首長候選人，應了論語「臨大節而不可奪也」這句話。讓全國人民發現高虹安一項非常珍貴的人格特質，那就是「堅強」；高虹安的危機處理能力很好，學識經歷都是真材實料經得起考驗。也好在高虹安目前還有不分區立法委員的身分，能到台北立法院開記者會；否則在新竹市開記者會，新聞應該都會被忽視、簡化或再次張冠李戴，讓廣大百姓永無「知的權利」，造成最後的結果就會是被抹黑成功，然後民調下降支持度大受影響。

也幸好高虹安挺住了，讓大多數的市民朋友有機會檢視，新竹市到底是發生了什麼事情，為什麼會讓民進黨這麼緊張；難道新竹市除了棒球場之外，還有其他更多不可告人的醜聞？

科技始終來自於人性，政治終究落實在生活。目前新竹市的科學園區發展，已經到了一個關鍵的瓶頸時刻，新竹市需要的市長，不但要有理工科技思維，也要有溫柔的人文關懷，在高虹安的身上，現在已經可以讓大家看到這種人格特質的完美融合。高虹安可以說是台灣女版的賈伯斯，由她來領導新竹市，將會是一個比六都更強大、更有發展的全球科技首都。讓新竹市成為改變台灣政治文化的關鍵轉折點，讓台灣可以成為一個更文明、更先進的國家。

（作者鄞楷謙為民眾黨副秘書長、陳立基為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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