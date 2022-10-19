絕對的權力帶來絕對的腐化。民進黨政府正是如此！挾著國會過半優勢，官員肆無忌憚，各項爭議不斷發生，視民意於無物，不斷挑戰民主價值與道德的底線，導致民間質疑民進黨政府宛如黑箱的政府、關說的政府、威權的政府、特權的政府！帶來台灣民主的全面倒退！視黨政軍退出媒體於無物！退化成為囊括政經資源、黑箱氾濫、箝制言論、特權橫行、關說合理化的人治政府！

看看民進黨，雖然打著民主進步黨的招牌，卻是既不民主、又不進步，連政黨都淪為凡事看關係、看背景，拉幫結派的門閥政治。民進黨的快速腐化，吃相難看，實在讓人失望透頂！民眾已經無法再放任這個無能、無良政府擺爛下去！也無法再忍受綠色政權繼續重創台灣的民主政治！

民眾眼中的「黑箱政府」，從疫苗爭議便可見其端倪。衛福部堅持疫苗採購是秘密，還企圖把公文保存30年，跟契約內容保密30年混為一談，但審計部查核報告白紙黑字寫的就是保密期限長達30年，要到民國140年始解密！立委看不到資料審什麼預算？這不是黑箱，什麼叫黑箱？

此外，審計部也確認其查核時看得的都是沒有遮蔽的完整版。奇怪的是，不論是預算審查或質詢，陳時中都以機密為由，拒絕提供資料；甚至疫苗調閱小組的秘密會議，立委看到的也是密密麻麻的「塗黑」版本，究竟為什麼審計部可以看、立法院不能看？行政單位迄今仍無法自圓其說！

何況衛福部預防接種諮詢委員會召集人李秉穎日前還在節目上說，高端疫苗採購價格一劑1000多元、採購500萬劑，等於採購價格為50億，但根據高端公司公布財報收入，實際收到的錢，最寬加總只有36億。試問，這中間價差又去了哪裡？如果一千多元的說法有問題，警政署怎麼沒從觸犯社維法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」處理？陳時中不是說過假消息要關3天嗎？這些黑箱，這些雙標，背棄公開透明的原則，又怎麼讓人民對政府產生信任？

至於黨政高層人士介入鏡電視政治風波，至今也沒有釐清，更讓人對「關說政府」的印象不斷搖頭！民眾只看到NCC的偏頗和自毀獨立機關立場，看到民進黨從上到下把過往「黨政軍退出媒體」的信念與承諾拋諸腦後；而媒體報導蘇揆日前備詢時一句「不必去查」，也引發外界關於公然施壓的質疑。行政一權獨大，背棄責任政治、民意政治，政府能怪民怨滔天嗎！

又如公益彩券日前被爆AIT介入遊說，國庫署轉交廠商資料的訊息，舉國譁然。結果財政部還說，未來如果有人請託轉交廠商資料，便會轉交資料？這是綠政府為關說開綠燈嗎？還是要宣布關說合法化呢？

更別提從近來鏡電視的風波；數位中介服務法試圖強渡關山；以社維法箝制民眾言論、製造寒蟬效應；乃至於中天新聞台關台，限縮新聞自由的爭議做法，媒體專業自主遭到破壞，放任社會遭到撕裂，也都助長了權勢滔天的民進黨政府進一步向威權政府靠攏。

過去陳水扁執政時期，民進黨還說過寧可要媒體也不要國家，但為何取得完全的執政權後，態度就完全變了樣？加上有著背離設立宗旨的NCC護航，民進黨政府拋棄了言論自由理念，一舉一動宛如威權政府再生，搭配網軍與側翼的網路霸凌，肆無忌憚，戕害人民的言論自由，視人民知的權利於無物，這種反噬是何其可悲！

甚至在民進黨全面執政後，早已從過往外界質疑的派系治國，進化到裙帶關係、政二代、綠二代、甚至靠學閥、派閥結合的特權政治。物極必反，這種用人唯親的家天下體制，黨同伐異、只問顏色、只問背景、只問身分特權，大量啟用綠營親信，分官封爵的酬庸手法，不問專業、不問個人能力，破壞原有的政府結構與體制；不等於返祖到人治社會、人治的政府？

結果除了民進黨人的日子越過越豐滿、越幸福，舒適圈越擴越大之外，政府政策竭澤而漁，只問選舉成敗不問長期政策得失的結果，黎民百姓的生活卻是越來越辛苦，年輕世代更是在貧窮線上苦苦掙扎。

試問，這樣公平嗎？難道這樣還要再投民進黨嗎？

（作者為立法委員、律師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※）