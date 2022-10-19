「你，累了嗎」！是台灣耳熟能詳的知名提神飲料廣告詞，詮釋百工百業因疲累而犯錯頗為傳神，沿用至今歷久不衰。最近民進黨台北市長候選人陳時中老犯錯，連勘災都會搶快闖紅燈被罰，可作為候選人「你，累了嗎」代表。

勘災是一門政治顯學，早期宋楚瑜省府團隊，標準雨鞋、背心、帽子……識別度高，硬是把當年行政院長連戰穿著高級手工皮鞋給比下去，甚至勘災吃500元便當，還被媒體大加撻伐，如今許多候選人跟進模仿、普遍採用。對比這次陳時中選舉過程中，連勘災都會發生搶快闖紅燈被罰、起早站路口的大聲公擾民、服裝、鞋子毫無識別度，這些都是連參選菜鳥都不會犯錯的敗筆，綠粉恐怕只能推說「你，累了嗎」？

不過，累或不累是一回事，候選人心態正確與否，是一件更重要的事。日前陳時中在電視節目訪談中表示，「如果再從來一次，他不會接任防疫指揮官一職」，他認為指揮中心一個命令下來，不僅店關了、生意不用做了，還要發薪水、繳房租……，身上背滿箭靶，導致他的仇恨值高。

陳時中錯了，不是累了。陳時中的仇恨值高，是因為擔任指揮官時卻心裡老想著選台北市長，以意識形態表忠，爭取層峰關愛的眼神，沒有超前部署口罩、快篩劑、PCR檢測量能，和最重要的採購疫苗，連染疫者最迫切需要的專責病床、家屬見往生者最後一面的機會也置若罔聞，一再擋疫苗、護高端、護綠友友的假快篩、採購價格列管保密30年的可疑作為，所以才會搞成老百姓對陳指揮官的仇恨值如此之高！

如果不是意識形態作祟，陳時中能以70高齡獲得民進黨徵召參選台北市長的機會嗎？更年輕一個世代的前交通部長林佳龍是怎麼被黨內屠龍計畫黑掉的呢，現在回過頭來後悔擔任指揮官，應該是良心上對不起老百姓才對。不要忘了，前幾天府院才為了衛福部成立疫情指揮中心屆滿1000天大肆「慶祝」一番，第二任指揮官王必勝懷念陳時中帶領了908天。當執政黨未曾苦民所苦而掩藏不住內心的喜悅，陳時中這個時候說後悔擔任指揮官，有人信嗎？

怕熱，就不要進廚房，陳時中最該後悔的是貪圖民選市長的政治第二春，而做了民主法治國家政務官最壞的示範，老愛吹說「責任來，我就扛」，現在搞得自己狼狽不堪，仇恨值有多高，民怨就有多深！

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