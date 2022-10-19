伴隨中美之間的大國對抗態勢日漸嚴峻，中共舉行二十大涉及台灣議題的態度動見觀瞻。有論者糾結於習近平在口頭報告與全文報告中，並未一致提及「九二共識」和「一個中國」兩大指涉性甚強的政治詞彙，懷疑大陸對台態度有變。因此而來的配合抗中保台論調，暗指武統在即的渲染說法甚囂塵上。

實則不然，綜觀習在20大報告中第十三項「堅持和完善一國兩制，推進祖國統一」中，針對涉台問題立場早已表明，即「和平」為最高原則。在文中，以和平為目標提及四次，包括「和平統一、一國兩制」方針是實現兩岸統一的最佳方式；共同推動兩岸關係和平發展；推進祖國和平統一進程；盡最大努力爭取和平統一的前景。

可關注者，「和平」被提及次數與「九二共識」相同，隱含著中共當局對於基於九二共識下的兩岸關係開展和平仍有期待。即使討論到非和平手段的問題時，仍將對象限縮在「外部勢力干涉」和「極少數台獨分裂分子及其分裂活動」，而非一竿子打翻一船人，針對起所謂的廣大台灣同胞。

由此顯見，中共雖仍堅持「絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，但在此之前，絕不輕言放棄兩岸和平之可能。此番態度，一如蔣中正在抗戰前夕所言：「和平未到根本絕望時期，絕不放棄和平，犧牲未到最後關頭，絕不輕言犧牲。」嚴厲警告對日軍所代表的外部勢力挑釁的退讓底線。誰能料到，這句話在100年後因再遭外部勢力干涉而同樣適用？

台灣方面，總統蔡英文在雙十節談話中，表達「在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局，尋求雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」。可喜的是，雙方不約而同都表達出對和平的盼望，甚至蔡沒有延續去年對抗基調，再度搬出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等，使雙方毫無退路的政治術語；且隱含著願尋求北京也可接受的方法追求和平的意願。

可憂的卻也是，過去執政黨綠營的傳統，不過是將國慶談話當成是配合當下大環境氛圍的場面話，甚至是在選舉年配合選舉需要所講的選舉語言。「既不認真、也不落實」的慣例，實在很難期待接下來執政黨願意主動尋找北京也可接受的方法，進而促成和平。

儘管如此，二十大後，和平是兩岸共識已是不爭的事實。在經過去年一整年，美國持續不斷利用台灣尋釁滋事，立陶宛、台灣代表處、裴洛西訪台、台灣政策法等刺激中國的小動作不斷，對岸仍能不改戰略定力，更能證明其對和平的盼望。

但願台灣也珍惜和平之可貴，勿將和平視為理所當然。莫忘和平如同氧氣，人們在失去之前，容易認為理所當然。

（作者為自由撰稿人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※