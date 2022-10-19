兩岸統一並非台灣主流民意，數十年來中國誘之以利，嚇之以武，台灣願意統一者反而越來越少。執政當局基於國家安全考慮，從不公開明白倡議台灣獨立，即使是衷心嚮往法理獨立的民進黨總統也戒慎恐懼，不去踩中共的底線。陳水扁說得直白，「做不到就是做不到」，即使武力高強的美國，政府首長也不鼓吹台獨。

道理很簡單，絕大多數中國大陸以外的台灣官民與國際人士都希望兩岸維持現狀，不願意成為中國統一台灣的加速師。偏偏有兩種人雖立場與心意不一，但殊途同歸，自願或非自願地幫助中國加速完成統一大計。

世界首富的特斯拉執行長馬斯克上最近獻計說的是，可把台灣變成中國的「特別行政區」，以避免台海衝突。他擔心台海發生戰爭，會使全球經濟下跌三成。從做生意的視角看，這個估計與顧慮不是杞人憂天，但主張把台灣變成一個「特別行政區」，讓北京取得台灣部分「控制權」，讓中共不費吹灰之力就完成統一台灣大計，這就是助共為虐了。

馬斯克富可敵國，但提出的解方卻愚不可及。怎麼可以為了息事寧人，就把一個國家的主權輕易切割讓渡掉呢？這種要台灣「交出控制權」的餿主意，堪稱兩岸統一的加速師，難怪中共外交部發言人雖不苟同外國人論中國事，卻也認為此提議很讚。

另外一種加速師出發點不同，但結果將是殊途同歸。他們明白主張台獨，嚴詞否定一個中國，認為「九二共識」及「一中各表」完全是胡說八道，因而主張與中共硬碰硬對幹，大不了全民皆兵，練好槍法，在海灘、在巷內、在山中與共軍決一死戰。他們自以為是真愛台灣的台灣人，那些不願苟同者則是中國人。如此勇字當頭的台灣人，究竟將加速台灣的獨立還是兩岸的統一呢？

大陸那邊早就放話說，台灣獨立是完成統一的最佳捷徑。中共雖然聲討台獨不遺餘力，但也確信台獨越是甚囂塵上，越能激發解放軍的鬥志，越能挑起中國大陸民眾同仇敵愾的情緒，越能增強中共強制統一台灣甚至武力犯台的正當性和必要性。

台獨實踐者以為有老美當靠山，必使中共深為忌憚，不敢動武去阻卻與制裁台獨，因而有恃無恐。殊不知在美中戰略對抗加劇之下，兩岸關係遠遠溢出內政範疇，成為美中衝突與較勁的核心問題。台灣愈是被其認定「倚美謀獨」，它越是有緊迫感要加速收拾台灣，越是要加大力道施壓甚至制伏台灣。

曹興誠這類口頭上豪氣干雲的人，不僅用最有挑釁意味的言詞刺激陸方，而且以最有挑撥分化台灣民眾之間關係的話語說事。最新的事例是前總統馬英九呼籲當局別再以「Taiwan National Day（台灣國慶日）」作為國慶日的英文名稱，前聯電董事長曹興誠居然反嗆說「你要欺負台灣人到什麼時候？」馬英九不贊同「台灣國慶日」的發言完全本著中華民國憲法，而期望蔡總統言明兩岸「互不承認主權、互不否認治權」，也是本於憲法和兩岸關係條例的主旨與規定，非屬個人主觀意見。曹興誠辱罵一個遵奉憲法和法律的人，將他稱為「中國人」，也就是與「台灣人」區隔、對立，屬於非我族類，完全站在中國立場「欺負台灣人」。這是哪門子的邏輯？分明是不斷在內部找敵人，分化國家團結，削弱國力，讓中共更快速統一台灣。用曹興誠的語法質問他，就是：你這個台灣人為什麼要幫中國人欺負台灣人？

更可議的是，如果憲法及增修條文有問題，如果兩岸條例真的「禍害台灣人」，只有在立法院擁有過半以上席次的民進黨可以主導修訂，民進黨無意於此，曹興誠居然把帳算在馬前總統帳上，謾罵「馬英九這位中國人不幫台灣人去除這個禍害台灣人的條例，還要堅持這條例來禍害台灣人，你還有道德良知嗎？」曹某的悖理、狂妄、粗暴已到匪夷所思地步，他怎麼不去質問蔡英文主席為什麼全面執政多年還不修憲、修法？「有沒有道德良知」？至於將大陸定位為中華民國主權之下的地區，究竟如何「禍害台灣人」，曹興誠是思之無理，說之不清。他以為否定「一中」，台灣就海闊天空，安全得以確保。這種論斷既無知又魯莽，既分化了台灣民眾，也是沒有必要地去挑釁中共。

實際上，國民黨和民進黨執政時都是恪遵「一中」憲法的，即使內心不認同，也不公然違背或是否定，關鍵原因正是兩岸關係目前尚有保護和平作用的「護欄」，所以不可隨意拆卸。如果台灣的執政當局否定憲法的「一中」精神，而主張兩岸兩國、一中一台、一邊一國甚至台灣獨立，在自爽、自嗨之後，必然遭受對岸軍事壓力，甚至引發戰爭。後果承擔得起嗎？曹興誠贊助的「黑熊」抵禦得住中共常備軍的凌厲攻勢嗎？陳水扁和蔡英文兩位民進黨籍總統深知其中利害，所以讓這個護欄繼續存在，而不願協助中共加快統一進程。

緩和統一壓力與戰爭危機無疑是台灣的當務之急，馬前總統一再呼籲的「避戰謀和」，正是深明戰爭將對台灣造成嚴重傷害，必須盡量以智避之。兩岸之間如何避戰？釜底抽薪之計當然是中共放棄以武逼統的選項，但這不符中共意念，所以必須謀求和平相處之道。馬英九執政期間兩岸之間「九二共識、一中各表」默契的實踐，創造了避戰謀和的佳績，堪為典範。

兩岸之間在主權問題上存著無法化解的矛盾，要和平相處，要官方交往並處理共同性問題，唯一的辦法是「搞曖昧」，精髓就是相互尊重對方立場，在「求同存異」的原則下，不挑戰共同的政治基礎，但各自保留詮釋的空間。

九二共識體現的精神與價值，絕不是曹興誠所說的，「一中不容各表，各表即非一中」，因為他不明瞭主權與治權不必然合一，否則如何解釋馬英九與堅持一個中國的習近平會面？他們都自稱是「中央政府」領導人，如果是兩國主權相互獨立的「國家」，馬習如何可以會面？關鍵在於「一中各表」，也就是在同一主權主張之下，兩國治權的領導人對其意涵各有界定，故得以相聚一堂且平起平坐。

曹興誠不諳政治，誤以為「一中」不容許「各表」，如果容許「各表」，那就是兩中而非一中。殊不知在馬英九執政時代，兩岸各表的「一中」，是兩部憲法主權相互涵蓋之下的「一中」，而非主權不相干的二個中國。這就是求同存異的具體實踐，用智慧與諒解拉開了模糊性空間，將彼此之間的矛盾暫時擱置，不去碰觸，避免糾纏其中而無法互動交往，無法處理共同的問題。

九二共識是兩岸關係的緩衝器與海綿墊，其作用如同大小腿中間膝關節的軟骨一樣，避免直接摩擦。現在曹興誠和民進黨一樣，將九二共識完全否定，其結果好比軟骨被磨薄了，骨頭末端隨而變厚，形成骨質增生或骨刺，干擾關節的活動。當軟骨完全消失，骨頭直接摩擦，人就無法走動了。這個比喻告訴我們，九二共識不能丟，求同存異不可失，否則兩岸只有兵戎相見了，結果就是加快統一了。

（作者為資深媒體人）

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