在中美台三角關係惡化之際，中共召開二十大，備受各方關注的涉台部分並未宣告新政策，但立場更堅決，用語更強硬，顯示兩岸關係轉圜餘地趨於消失。

習近平在二十大報告中涉台內容，最受矚目的是那句「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。關於武統問題，5年前十九大報告說：「有足夠的能力挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀。」這回語氣加重了。

這個立場在今年8月發表的《台灣問題與新時代中國統一事業》已做預告：「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」裴洛西訪台，中美台關係更加緊繃，中共趁機加緊部署動武或是包圍台灣準備，對美國可能高調軍事介入台海問題也更加戒備。面對美國持續升高的挺台抗中舉措，一方面是加強立法，參議院外交關係委員會9月通過《台灣政策法》，另一方面是軍事協防台灣的口頭承諾趨於明確化，拜登總統在CBS電視節目中表示，「中國大陸如果武力侵台，美國將出兵防衛」。他4度如是說，應是戰略趨於清晰化的蓄意「失言」。

同樣值得關注的是，「九二共識」的論述明顯減輕了，5年前的十九大報告鮮明強調，只有「承認九二共識的歷史事實」，兩岸雙方才能「開展對話，協商解決兩岸同胞關心的問題」。這個立場沒有變，仍維持以九二共識為兩岸交流的政治基礎，但未加引申，而是強調「就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」的期盼，明顯降低這個「定海神針」的重要性。北京或許認知民進黨政府堅決否定九二共識，而中共對於九二共識的詮釋與台灣及國民黨的說法差異日大，效用漸失，多言無益。

九二共識本是兩岸關係的護欄，蔡英文政府卻視之如草芥，國民黨越來越是將其視為台灣的護身符，中共則將其往共促中國統一的方向拉動，「共識」既然已被稀釋，實在沒必要再反覆宣說。這是一個寒暑表，顯示兩岸關係明顯退落，正向軍事衝突的方向趨近。中共現在最在意的不是台灣對兩岸關係的心向，而是美國可能的介入程度與方式，因此習的報告中將矛頭指向「外部勢力干涉」。劍指美國的意向鮮明。

二十大的報告，表明習近平已上緊統一台灣的發條，今後5年必然對台灣和美國加重施壓力道。在中美鬥爭加劇之後，台灣問題就更不是單純的兩岸關係，習近平已將其鑲嵌進兩個大局之中，一方面是中國國家發展戰略的大局，成為完成第二個百年、中華民族「偉大復興」的一環；另一則是放進國際關係的大局，將其視為中美戰略競爭中最關鍵的議題，直接牽涉中國主權、安全與發展等核心利益。如此一來，兩岸關係更加治絲益棼，難以和平解決。

習近平的報告雖仍強調和平統一為優先，但顯已呈現「放棄幻想、準備戰鬥」的意識，這正是大陸官民一體的心態。當然，避戰空間尚未全然消失，台灣、美國及中國大陸亟需把握和平之窗的最後機會，莫讓台灣成為另一個烏克蘭。

（作者為資深媒體人）