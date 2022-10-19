中華民國111年的生日剛渡過，敏感的朋友一定有一些敏感的觀察。

透過電視螢光幕，我們看到總統府前廣場的牌樓看板，沒有生日該有的喜氣，倒有一片蒼茫冷漠的感覺。前幾年的國慶，廣場布置呈現線條交叉，顏色凌亂的設計，或許是新潮創作，卻也流露出國家前途錯亂徬徨的隱憂。

過去國家慶典，媒體最喜歡捕捉總統啊院長有沒有唱國歌，再來就是誰跟誰有沒有交談互動，後者未免無聊，前者卻隱含深意：為何唱不唱國歌會成為議題？

今年國慶一個小鏡頭饒富趣味：前總統馬英九一入座，就抓起椅側的紙袋埋頭「尋寶」起來。他不會像小孩在找巧克力糖吧。那麼，他不斷想在紙袋裡找什麼呢？我的敏感是，他在找「中華民國」！

因為今年的國慶文宣，英文只有Taiwan National Day，沒有出現Republic of China。媒體還在那篇4500字的文告中算出蔡總統只有3次提到「中華民國」，卻有46次提「台灣」，另外3次提到「中華民國台灣」。

媒體斤斤計較這些做什麼？只因「台灣」與「中華民國」二者的關係存在著政治貓膩。中華民國是國名，卻在1949年10月1日被「中華人民共和國」推翻；它於當年12月9日遷到台灣來，與台灣產生「寄生」而後「共生」的關係。1971年10月24日它被迫離開聯合國，到2022年的今天，全球只剩下弱小的14個國家承認它，更別說一碰到中國大陸，「中華民國」就無影無蹤。

至於台灣，自古以來就叫台灣，即使北京當局今天也這樣稱呼它，別無他號。奇怪的是，中國可以稱台灣為台灣，全世界也都如此，但當台灣人稱台灣時，卻要被帶上「台獨」的帽子。

我覺得金門人最幽默有趣，金門模範街形象商圈的左右兩旁，一邊掛中華民國國旗，一邊掛中華人民共和國國旗，讓來自中國大陸和台灣兩岸觀光客看得津津有味。823砲戰60周年時我組團去金門，看兩岸遊客觀看兩面國旗時，人人眉開眼笑。我心頭閃動，如果北京天安門和台北總統府廣場也可以出現這幕鏡頭，兩岸還需大動干戈嗎？

蔡英文總統今年國慶文告最經典的一句是：「兵戎相見絕對不是兩岸的選項。」蔡總統喜用弔弄玄虛的語法，但不知青年朋友聽懂那句話的意思嗎？直白地說就是：「兩岸不應該選擇戰爭。」

問題是，全國男女老少已經面對日益明顯，來自中國及美國的「兵戎相見」，尤其裴洛西議長來訪後，兵戎相見已經變成「新常態」了。海峽中線不見了，國防部長也警告，只要有實體的航空器，或航海器進入我們的領海或領空，國軍可自衛反擊。

好在蔡總統那天終於說了一句最直白有力的話：「在理性、平等及相互尊重下，我們也願和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是我們的共同責任。」

但什麼是「雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」？她將如何讓北京願意負起「共同責任」？卻未說明。或許她認為那是2024年以後的事吧。就像非核家園，她設定以2025年為目標，反正卸任了。但她卸任，台灣可得永續存在。

一個國家，兩種國號，前後任總統各唱各的調。一條國歌，歌詞少有人記完整，更多的人根本不知歌詞的意思。更別說一談起國家定位，統獨對立，藍綠爭辯，吵吵鬧鬧幾十年，沒有一位總統敢面對，想解決。

家和萬事興，國和天下平。總統不做，咱們台灣的主人大家一起來做吧，就在中共二十大開過，美國國會選舉及台灣地方選舉結束之後，但願朝野能來一次大合作。

（作者為前副總統）