2022年中共二十大之後，習近平將展開他的第三個5年任期，作為中共第五代領導人，在2012年甫接任總書記未久即提出了實現中華民族偉大復興的願景，並在中共十九大時，進一步指出，「實現祖國完全統一，是實現中華民族偉大復興的必然要求。」與此同時，在過去10年間，其不止一次反覆提到，兩岸長期存在的政治分歧問題，終歸要逐步解決，「總不能將這些問題一代一代傳下去。」

可以想見，台灣問題在習近平心目中，一、是與偉大復興的中國夢緊密掛勾的；二、不能一代一代傳下去。換言之，必須在他這一代解決；三、解決，是逐步的。亦即，是要有脈絡、有方略、有方案、有路線圖的。

透過習近平在二十大提出的政治報告，這個路線圖的脈絡輪廓逐漸清晰，大架構粗分統一前與統一後兩大部分。首先，統一前的部分包括：

一、時間議程。體現於已列入二十大報告中、具體內容將在日後公布的《新時代黨解決台灣問題的總體方略》及與此一《總體方略》有關之「兩制台灣方案」中。

二、期待目標。二十大報告指出，「堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」，和平統一仍是最高及最大訴求。

三、內外形勢。內在形勢分大陸及台灣兩部分，大陸方面，執政當局的意願意志已無須多言；民意，體現在這次習近平口讀報告提及台灣問題念到「祖國完全統一一定要實現，也一定能實現」時，獲得整場近2300名代表長達25秒熱烈掌聲可見一斑；意志、民意之外，還有實力。台灣部分，則呼籲兩岸各個政黨推舉代表性人士開展民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。如不順利或遭拒，有理由相信在《總體方略》中已有預案。至於外在形勢雖複雜，但將以「絕不承諾不使用武力」給予必要因應。

四、進程推動。因已列入《總體方略》，二十大報告指出「堅持貫徹《新時代當解決台灣問題的總體方略》，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，特別強調「台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。」

可以看出大要：其一、兩岸問題最終如何解決，是和統，還是武統，視台灣回應而定，如何「選擇」，取決於北京（保留採取一切必要措施的選項）；其二、將排除一切「外部勢力干涉」的可能，不但會以武力的「反介入」來對付武力的「介入」，甚至也已不存在所謂的「交換論」，即美國以台灣為籌碼與中國交易。就中美兩國在西太平洋的綜合實力而言，美國恐怕已錯過了「交換」時期；其三、北京已有了自己的路線圖與時間表，以及節奏感。

五、實力底氣。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯日前接受美國CBC專訪表示，習近平已指示解放軍，在2027年以前做好武力犯台的準備。伯恩斯的訊息與習近平在二十大報告中的說法（要在2027年將解放軍建成世界一流軍隊，具備打贏局部戰爭的能力）若合符節的。

不妨想像一下，未來這一任內果真實現了這份路線圖，歷史將如何評價習近平。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）