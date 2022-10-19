最近幾個月，兩岸緊張情勢急遽升高，中國大陸以前所未有的兵力大軍壓境，對台灣進行多面向「圍島演習」，固然有脅迫台灣之嫌。但台灣多次挑釁大陸，也犯了「草蜢鬥雞公」不知進退的錯誤。

國防部長邱國正將兩岸緊張情勢升高的責任全推給中國大陸，恐怕並非公允之論。蔡英文總統2016年上任以來拒絕接受「九二共識」也就罷了，但卻不應高舉「聯美反中」大旗，成為美國在全球推動「反中」聯盟的馬前卒。

蔡英文在台灣全力推動「去中國化」、「去孫中山化」、「去蔣中正化」和「去中華民國華化」，大玩台獨擦邊球。

華府多次警告美國不會支持台獨，但是蔡英文不是陽奉陰違，就是以各種切香腸的方式推動台獨理念。從2021年開始，蔡英文更進一步提出四個堅持，強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被中國大陸視為是「新兩國論」。

嚴格說來，「新兩國論」已經碰觸《反分裂國家法》的紅線。隨後，蔡英文政府不斷提出要與北京談判「兩岸主權對等」的議題，並在2022年的雙十國慶提出「台灣國慶日」，以夾雜台獨理念的議題對大陸進行挑戰。

由於兩岸緊張情勢持續升高，蔡英文被迫在國慶文告中說出「兵戎相見不是兩岸之間的選項」。早知如此，蔡英文就應在平時多修口德，才不致於在危急時說出如此軟弱無力的話。

當中共人民解放軍8月初舉行圍台演習時，飛彈飛越台灣北部大氣層，蔡英文身為三軍統帥，竟然隱瞞真相，不敢告訴台灣人民真實情況，還是日本提出警告，蔡政府才表示飛彈飛越台灣北部高度已超過領空，所以不予理會，簡直就是不顧人民安全也不負責任的政府。

在人民、社會的壓力之下，國防部長邱國正宣布只要中共戰機飛越領空，就是兩岸第一擊的開始。不過，這種說法可能又過於模糊，不夠精準，可能會誤導空軍健兒與地面防空飛彈部隊。

中共發射飛彈飛越台灣北部大氣層，蔡政府竟然裝聾作啞。中共空軍飛躍台灣領空，蔡政府下令予以擊落。這兩種做法證明蔡英文完全不懂軍事，過於不及都可能危害台灣的安全。

曾經吹牛只要蔡英文總統執政，兩岸就不會發生戰爭的國安局長陳明通，最近看到形勢不對，竟然改口說北京現在還沒有能力進行登陸作戰。這顯示，身負國家安全重責大任的陳明通顯然也沒有掌握對岸的情報，對於兩岸的兵凶戰危只會信口開河，人云亦云，完全沒有正確的情資作為根據。國家安全交給這種無能的局長，可說所託非人。

最讓人看不起的是，台灣每年從兩岸「經濟合作架構協議」（ECFA) 賺到1600多億美元的外匯。拿人好處卻還要批評中國大陸對台灣提供糖衣毒藥。別看陸委會平常對大陸經常惡言相向，但卻苦苦哀求北京不要片面取消ECFA，簡直不知道自己國格何在！

台灣盛產蘭花，每年銷美蘭花都為我國賺取許多外匯。最近美國查到我國銷美蘭花含有雜草而禁止進口。面對美國制裁，農委會連大氣都不敢喘一聲。但是，當台灣鳳梨、蓮霧、釋迦、石斑魚面對大陸禁止進口時，農委會與蔡政府卻說是北京打壓，還說要一狀告到世界貿易組織，但卻沒有一次真正提告。連蘇貞昌院長都認為這些技術問題可以透過兩岸協商解決，不必什麼事都無限上綱。

「以小事大以智」才可能換到「以大事小以仁」。蔡英文身為台灣領導人卻不懂以智處世的道理，自以為仗著山姆大叔的勢力，可以「聯美反中」；面對中共高壓，卻又改顏相向，擺出一幅示弱的模樣；拿了大陸好處，還要吃北京豆腐。可說不知進退，為國家帶來危險而不自知。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）