蔡英文總統在今年的國慶文告中姿態放軟，儘管對北京喊話：「兵戎相見絕對不是兩岸的選項」，骨子裡卻依舊維持她一貫「抗中保台」的脈絡，堅持持續對抗，堅持互不隸屬，堅持販賣仇中，堅持寄生在中華民國下的維持現狀，讓台灣有不少的人鼓掌叫好，並持續對中共嗆聲，擺明了一副不怕老共武統恫嚇的勇者之姿。

當愚蠢遇到了仇恨，這是一個世代最大的悲劇與咒詛。

中共在國際上以一中之姿處處打壓台灣，這是國際的現實。在情感上，我們固然百般生氣，萬般憤怒，但是面對一個強大的對手，重點不是要仇恨他，而是要擊敗他，超越他。

台灣曾經創造了經濟奇蹟，曾經是華人音樂、文化、戲劇、電影的領頭羊，曾經是產品行銷世界的製造大國，曾經是一個強兵富民的海上堡壘。但是，現在的台灣具備有打敗中共的能力嗎？或許，我換一個角度問。台灣的年輕人，現在的競爭能力，可以贏過大陸的年輕人嗎？台灣現在的軍隊，可以打敗中國的解放軍嗎？台灣的人民，現在過得比大陸人民舒適安穩嗎？

現在在台灣，有許多人對中國充滿了惡意與仇恨。在情感上，我可以理解這種在國際上長期被打壓的不平與憤怒，但是在理智上，仇恨中國不會讓台灣的年輕人變得更有希望，不會讓台灣的社會變得更安定和諧，不會讓台灣的未來變得更美好。

台灣現在有近兩百萬人口在中國謀生發展，每年對中國的出口比例接近50%，對大陸的貿易順差超過1700億美元。任何一個正常人會相信，台灣現在真的有跟中國對抗的本錢跟底氣嗎？

台灣錯失了近30年的機會，現階段台灣一點擊敗中共的可能性都沒有。無論政壇上或網路上的台派神棍如何的催眠我們，台灣的實力已經落後中國，這是不爭的事實。

所以咒罵、叫囂、仇恨、鄙視、看不起、冷嘲熱諷、逢中必反、幸災樂禍，除了在感情上給我們短暫的高潮之外，對於台灣的未來一點幫助都沒有。

台灣現在需要什麼？台灣需要的是時間、智慧以及加倍的努力。有時候，一點點善意可以贖回台灣最需要的時間。因為台灣現在唯一的機會，就是兩岸經濟能夠帶來兩岸政治上的改變。而改變，最需要的就是時間。

我們需要時間「壯大」，大陸需要時間「蛻變」。

50年後或者100年後再回頭看歷史，仇恨與偏見永遠只會為當時的世代帶來災難。越戰結束至今，不到50年，看看今日越南，當年殺紅了眼、屍首遍野，所為何來？數十萬的生命，數百萬人的流離失所，只為見證那個世代的愚蠢與荒謬。

仇恨是一種病毒，永遠找不到解藥。但是善良，可以搭橋，可以讓我們一同渡河。如果民進黨持續升高兩岸對抗，挑撥仇中情緒，那麼到最後，除了仇恨，我們將一無所有。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）